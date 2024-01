Deux voitures ayant prétendument été utilisées dans le film Days of Thunder sur la série NASCAR ont été retrouvées, abandonnées dans un boisé.

Elles ont été aperçues et récupérées par les gens derrière la chaîne YouTube Coors Bandit, qui a récemment publié une vidéo documentant la récupération des voitures à deux endroits distincts en Floride. Comme vous pouvez le constater, les deux bolides ont subi les foudres de la nature et ne sont plus en bon état (notez qu’on voit le premier bolide à 6 minutes 06 secondes, le deuxième à partir de 10 minutes 45 secondes).

Voitures abandonnées de Days of Thunder Photo : YouTube/Coors Bandit

Le type qui a mis la main sur ces pièces grâce à des informations reçues mentionne qu’elles sont trop abîmées pour être restaurées, mais qu’il va les conserver ainsi pour la postérité. Il cherche d’ailleurs à dénicher d’autres voitures ayant été utilisées lors de ce film culte.

Car oui, Days of Thunder est devenu un film culte, même s’il est rempli d’invraisemblances. Pour ceux qui ne l’aurait jamais vu, mentionnons qu’il mettait en vedette un jeune Tom Cruise dans le rôle de Cole Trickle, un pilote qui obtient un volant dans la grande série de la NASCAR. Quantité de scènes ont été film lors de vraies courses, si bien que certaines des images sont très authentiques. D’autres scènes ont été filmées sur certains circuits avec un environnement contrôlé, mais règle générale, les effets sont bien réussis.

Véhicules utilisés dans le film Days of Thunder Photo : YouTube/Coors Bandit

Des Véhicules abimés déja utilisés dans le film Days of Thunder Photo : YouTube/Coors Bandit

L’une des voitures montrées dans la vidéo porte le numéro 18 et Hardee’s (conduite par Russ Wheeler, joué par Cary Elwes, qui remplace Cole Trickle après un accident et devient ensuite son principal adversaire sur la piste). L’autre voiture porte la signature du commanditaire Mello Yello et le numéro 51. C’est elle qui est utilisée par Cole Trickle lors de la scène finale du long métrage.

Il y a bien sûr eu plusieurs bolides utilisés. Ils étaient préparés par l’équipe de Rick Hendricks, qui opère toujours une écurie en NASCAR.

Les deux modèles trouvés auraient été utilisés comme véhicules secondaires, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils ont été abandonnés.

Chose certaine, tous ceux qui ont vu le film et qui sont amateurs de la série reconnaissent ces voitures au premier coup d’œil. Elles ont marqué l’histoire du cinéma, de la série NASCAR, ainsi que le cœur des amateurs de voitures et de courses automobiles.