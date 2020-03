On a eu droit au prototype et même aux images destinées au bureau d’enregistrement de la propriété industrielle brésilien, mais jusqu’à maintenant, aucune photo officielle de la nouvelle BMW Z4 n’avait été dévoilée.

En fait, le constructeur aurait certainement aimé que ça en soit ainsi au cours des prochains jours, puisque la voiture doit être présentée au Concours d’Elegance de Pebble Beach la semaine prochaine.

Mais l’information circule rapidement de nos jours et certains sites européens ont mis la main sur des photos du modèle. On a donc enfin une idée sur les lignes définitives que va adopter le roadster, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Comme on avait pu le voir sur les images prévues pour le bureau d’enregistrement, les traits de la Z4 ont été adoucis par rapport à ceux du concept ; c’est la norme, malheureusement. Les proportions du roadster sont conservées et on retrouve toujours un long capot à l’avant. Le faciès et l’arrière présentent maintenant des signatures qui mettent le produit en communion avec les autres de la marque.

La variante que l’on peut découvrir est une déclinaison M40i, probablement celle que BMW essaiera de mousser comme référence. Aucun détail technique officiel n’est pour l’instant connu.

Comme mentionné plus haut, le modèle va faire ses débuts à Pebble Beach le 23 août prochain.