Chaque fois qu’une collection de voitures anciennes est découverte quelque part sur la planète, on se dit toujours que c’est peut-être la dernière, ou du moins que la chose est de plus en plus rare et improbable.

Puis survient une autre découverte.

Cette fois, la scène se déroule au Brésil où un groupe d’adolescents est entré sans permission dans un bâtiment, seulement pour y trouver les restes d’un ancien musée privé de voitures anciennes. Ces dernières, à l’abandon depuis longtemps, étaient recouvertes de poussières.

Les jeunes ont alors décidé de filmer le tout, ce qui fait qu’on est en mesure de vous en faire part aujourd’hui. Leur décision a aussi fait débouler les choses, car la police a dû intervenir (les jeunes sont entrés par effraction).

Photo : motor1.com Une vieille Citroen

Concernant les véhicules, ils appartenaient à un collectionneur privé. L’édifice abritait aussi une section contenant des documents techniques, des pièces, des pompes à essence, et même la réplique d’un restaurant-café.

Parmi les véhicules découverts sur place, on trouve de tout, des années 1920 à la décennie 1970. Une Ford Model T, une Citroën DS, une Chevrolet Corvair, une Fiat 124, une Renault Dauphine, et même une Hudson Hornet. Ça, c’était à l’étage principal. Au deuxième, d’autres perles comme une Chrysler Airflow, une Renault Gordini et des coupés Ford de la fin des années 30 se sont dévoilés.

L’endroit, bien qu’un véritable musée n’a jamais été ouvert au public, explique la raison pour laquelle l’existence de ces voitures était inconnue. Jusqu’au tournant des années 2000, il n’était fréquenté que par des amis du collectionneur. Avec le temps, et le décès de ce dernier, ce sont ses héritiers qui sont devenus propriétaires des voitures. Ceux-ci ne s’entendaient pas sur ce qu’il convenait de faire, soit garder ou vendre la collection, si bien que tout est demeuré tel quel.

Maintenant, parce que tout est dévoilé, les choses ont commencé à bouger. Les propriétaires ont déjà mis la Fiat 124 à vendre et d’autres vont assurément suivre. C’est peut-être la bonne nouvelle là-dedans, c’est-à-dire que plusieurs de ces voitures vont reprendre du service quelque part au lieu d’accumuler de la poussière.

Photo : motor1.com Une vieille Fiat

Photo : motor1.com Une autre vieille Fiat