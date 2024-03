Fisker stoppe sa production pour six semaines

Le fabricant de véhicules électriques Fisker a annoncé qu’il cessait la production de ses véhicules pour une période de six semaines. Selon l’entreprise, cette pause lui permettra « d’aligner les niveaux de stocks et de faire progresser les initiatives stratégiques et financières ».

On le sait, ça ne va pas très bien pour cette firme relativement naissante. En février, elle annonçait une vague de mise à pied et l’on apprenait aussi qu’elle discutait avec un grand constructeur (la rumeur pointe vers Nissan) afin de trouver un partenaire financier. Sans aide, la compagnie pourrait ne pas survivre à la présente année.

Il y a quelques jours, Fisker consultait des spécialistes en restructuration, en vue d’une éventuelle ou potentielle demande de protection sur la loi des faillites.

Fisker Ocean bleu Photo : Fisker

Fisker Alaska, profil Photo : Fisker

Bref, malgré cela, ainsi que l’interruption de la production, qui est effective depuis hier (18 mars), Fisker dit poursuivre ses négociations avec le grand constructeur en vue de créer un partenariat stratégique. Ce dernier pourrait se matérialiser par le développement conjoint d’une plateforme pour véhicules électriques ou par des accords de fabrication aux États-Unis.

Du côté des bonnes nouvelles, Fisker a annoncé une nouvelle vague de financement et un engagement venant de la part d’un partenaire déjà existant. On parle de 150 millions, mais pour recevoir cette aide, la compagnie devra déposer un formulaire auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission), qui est l’organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers. Ledit formulaire est un rapport annuel qui donne un résumé complet de la performance financière de l’entreprise.

Lundi, rapportait le Wall Street Journal, les actions du constructeur reculaient d’un autre 16 %, pour un total de 90 % depuis le début de la présente année.

Tout devrait se jouer au cours de prochains mois pour cette compagnie.