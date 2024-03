Nissan et Fisker : ça discute fort en vue d’une entente

À la fin de la semaine dernière, on vous rapportait que Fisker était en discussion avec un constructeur afin de conclure une entente où il recevrait l’aide nécessaire pour assurer sa survie. On a appris l’identité du fabricant peu après, soit Nissan.

Si la première réaction en a été une d’étonnement, plus on analyse les forces en présence, plus une entente a du sens. En investissant dans Fisker, Nissan aurait accès à la camionnette électrique sur laquelle Fisker travaille, et la petite firme électrique recevrait les deniers dont elle a tant besoin pour assurer sa survie.

Fisker Alaska 2023, profil Photo : Fisker

Selon les sources qui se sont confiées, une entente pourrait être conclue d’ici la fin du mois. Les détails sont pour le moment inconnus, car les négociations se poursuivent et rien n’est finalisé.

Selon les informations qui circulent, ce sont 400 millions de dollars que Nissan investirait dans la plateforme de camionnettes de Fisker et la construction du modèle Alaska prévu par Fisker à partir de 2026 dans l’une de ses usines d’assemblage aux États-Unis.

Sans surprise, Nissan construirait sa propre camionnette électrique à partir de cette structure. Nissan possède des usines d’assemblage aux États-Unis au Mississippi et au Tennessee.

Chez Fisker, on n’a pas émis de commentaires pour le moment. Idem chez Nissan. On se souviendra que la compagnie avait mis à pied 15 % de ses effectifs à la fin de la semaine dernière. Le temps presse, car on affirmait ne pas avoir les ressources pour passer l’année 2024.

Chez Nissan, il faut comprendre que la compagnie a davantage les mains libres à la suite d’une renégociation de son entente avec Renault l’année dernière. Il y aurait moins de restrictions quant aux projets de développements plus « indépendants ».