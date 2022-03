La relation entre General Motors (GM) et le Québec ne s’est pas bien terminée il y a 20 ans avec la fermeture de l’usine de Sainte-Thérèse, mais une page importante s’est tournée avec l’annonce d’un retour du constructeur sur le territoire québécois.

Non, nous n’assisterons pas à la naissance d’une nouvelle usine d’assemblage de véhicules, mais un plan va sortir du sol. Ce dernier, qui sera érigé sur un terrain de Bécancour, va y produire des cathodes, composantes nécessaires à la fabrication de batteries.

GM ajoute donc le Canada à sa chaîne d’approvisionnement nord-américaine pour ses véhicules électriques. La bonne nouvelle pour le pays, c’est que la proximité d’une telle usine va réduire la dépendance à l’égard de matériaux importés d’Asie.

Pour la réalisation de ce projet, GM compte sur le partenaire sud-coréen Posco Chemical. L’usine aura bien sûr la mission de traiter les matériaux destinés aux batteries Ultium de GM que l’on va voir apparaître avec tous les futurs produits électriques de la famille. Plus précisément, le site traitera les matériaux actifs de cathodes, un matériau de batterie clé fait de composants comme le nickel traité, le lithium et d’autres matériaux représentant environ 40 % du coût d’une cellule de batterie.

« GM et ses fournisseurs partenaires créent un nouvel écosystème plus sécuritaire et plus durable pour les véhicules électriques, fondé sur les ressources, la technologie et l’expertise de fabrication nord-américaines. Le Canada joue un rôle important dans notre avenir tout électrique, et nous sommes reconnaissants du soutien solide que nous avons reçu des responsables locaux, provinciaux et nationaux pour développer une chaîne de valeur des VÉ axée sur l’Amérique du Nord », a déclaré Doug Parks, vice-président directeur de GM, Développement des produits mondiaux, achats et chaîne d’approvisionnement.

Évidemment, le projet jouit d’un fort soutien de tous les paliers de gouvernements, soit local, provincial et fédéral.

Posco Chemical, filiale du sidérurgiste Posco, dirigera le projet en tant que propriétaire majoritaire de la coentreprise (créée avec GM). La planification est en cours depuis des mois. GM a annoncé qu’elle travaillait à la finalisation du tout avec l’entreprise chimique en décembre.

Le président et directeur général de GM Canada, Scott Bell, a pour sa part déclaré ceci : « Il est très emballant de voir GM Canada et le Québec jouer un rôle clé dans la création en Amérique du Nord de l’écosystème émergent des batteries de VE selon l’approche ”Des mines à la mobilité” ».

Et GM n’en est pas à sa dernière annonce concernant des investissements au Canada. Scott Bell explique : « Avec cette nouvelle installation de traitement à Bécancour, GM contribuera à diriger la chaîne d’approvisionnement des batteries de véhicules électriques tout en lançant la première usine de fabrication de véhicules électriques au Canada à Ingersoll, en Ontario, plus tard cette année. »

Quant au choix du Québec par GM, la compagnie déclare avoir choisi l’endroit en raison de son réseau hydroélectrique (moins dispendieux), de ses normes environnementales et de ses liens logistiques, tels qu’un port en eau profonde à proximité. L’accès à la capacité minérale des batteries canadiennes a également joué un rôle, a déclaré David Paterson, vice-président de GM Canada pour les affaires corporatives et environnementales.

Ce dernier n’a pas voulu dévoiler la capacité ou la superficie prévue de l’usine, mais il a indiqué que toute sa production sera utilisée pour approvisionner les quatre usines de cellules de batteries Ultium de GM, des installations qui seront toutes situées aux États-Unis.

Enfin, mentionnons que 200 emplois seront créés grâce à ces investissements. La production devrait être lancée au début de 2025.