Honda et Sony s’associent pour l'avenir électrique

Au cours des dernières années, on a vu Sony nous dévoiler un concept de véhicule. Par deux fois, l’entreprise avouait ne pas avoir l’intention de se lancer dans l’automobile et de produire un modèle, avant de faire volte-face et finalement annoncer que la dernière évolution de sa création, le Vision-S 02, allait un jour se retrouver sur la route.

Vendredi dernier, une nouvelle ajoutant du poids à tout cela a fait la manchette, soit une association naissante entre le géant du divertissement et Honda… qui n’a toujours pas de modèles électriques au menu. En fait, un VUS nommé Prologue est attendu pour 2024, fruit d’un partenariat existant avec General Motors (GM), mais ça se limite à cela pour l’instant. Un VUS frère verra aussi le jour chez Acura, notons-le. Les deux utilitaires vont profiter de la technologie Ultium de GM.

Maintenant, voilà que Sony et Honda confirment qu’ils vont travailler ensemble pour produire des véhicules électriques dans le cadre d’une nouvelle coentreprise.

« Plus précisément, les deux firmes vont créer une compagnie afin de développer et de vendre conjointement des véhicules électriques à haute valeur ajoutée par le biais de la nouvelle entité, et ils fourniront aussi des services de mobilité », a indiqué Honda par voie de communiqué.

« L’objectif de Sony est d’ajouter de la joie dans la vie des gens grâce à la créativité et à la technologie. Grâce à l’alliance avec Honda, nous souhaitons contribuer à l’évolution de la mobilité en centrant nos efforts sur les trois domaines que sont la sécurité, le divertissement et l’adaptabilité », a déclaré lors de l’annonce le chef de la direction de Sony, Kenichiro Yoshida.

Et quand verra-t-on le fruit de ses efforts sur la route ? Il faudra être patients, mais nous allons avoir l’œil ouvert lors des prochains vrais salons automobiles. Oui, des salons, car la vie normale semble vouloir reprendre pour de bon.