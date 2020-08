Hyundai introduit l’Elantra N Line

En début de semaine, on vous rapportait que Hyundai mettait fin à la commercialisation de la variante GT de son modèle Elantra. Aujourd’hui, question de se faire pardonner un peu, le constructeur coréen introduit une variante N Line à la famille.

Cette variante propose des éléments de design distincts, ainsi qu’un niveau de performance relevé par rapport au modèle de base. Attention, toutefois, on ne parle pas d’une variante N en tant que telle, il est important de le préciser. Cette nomenclature est encore nouvelle chez Hyundai, alors il faut s’y faire. Les moutures N Line se veulent des versions plus sportives et épicées de modèles déjà au menu alors que les déclinaisons N sont de pures sportives beaucoup plus débridées. Pensez à la Veloster N et son moteur de 275 chevaux.

Dans le cas qui nous intéresse, cette Elantra N Line répond à un moteur 4-cylindres turbo de 1,6 litre qui est bon pour 201 chevaux et 195 livres-pieds de couple. Ce dernier peut être associé à une boîte mécanique à six rapports ou à une transmission automatique à sept vitesses et à double embrayage. Le châssis profite aussi d’ajustements, question de s’assurer que les bottines suivent les babines. L’Elantra N Line jouira notamment d’une suspension arrière indépendante à bras multiple, de disques de freins surdimensionnés à l’avant, ainsi que de roues en alliage de 18 pouces.

Photo : Hyundai Hyundai Elantra N Line 2021, écusson

À bord, on retrouve un volant N recouvert de cuir perforé, des sièges N Sport, un pédalier en alliage, ainsi que des garnitures métalliques. Le tout vient ajouter à la distinction de cette version.

De l’extérieur, on peut voir un modèle au style plus agressif. Sa grille est unique et ornée d’un logo identifiant la variante et les prises d’air avant situées dans la partie inférieure du bouclier favorisent l’aérodynamisme ainsi que le refroidissement du moteur. Les flancs sont dotés de jupes latérales qui ajoutent à la présentation abaissée et élargie du modèle. Bref, tout a été pensé pour qu’on ne puisse se méprendre sur les intentions de cette Elantra N Line.

Pour ceux intéressés par la personnalisation, Hyundai lance également une gamme de pièces de performance N Line. En matière de sécurité, le communiqué de presse émis par la compagnie décrit en long et en large tout ce dont la voiture profite. Si vous êtes amateurs de ces systèmes, tant passif qu’actif, vous serez servis.

En terminant, mentionnons que la compagnie compte lancer une version N Line de sa nouvelle Sonata avant la fin de l’année. Cette dernière sera animée par un moteur 4-cylindres turbo de 2,5 litres. Voilà qui promet. Une variante hybride sera aussi introduite avant la fin de 2020. Nous aurons l’occasion d’y revenir.

Photo : Hyundai Hyundai Elantra N Line 2021, avant

Photo : Hyundai Hyundai Elantra N Line 2021, trois quarts arrière