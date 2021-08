Voici la nouvelle Lamborghini Countach

Il y a 50 ans, Lamborghini lançait une étude conceptuelle nommée LP500. Trois ans plus tard, la version de production de cette dernière allait voir le jour, la Countach. Un classique était né.

Cinq décennies plus tard, la firme qui se consacre presque exclusivement aux bolides exotiques en remet avec une interprétation moderne du modèle qui va toujours porter le même nom.

On vous en parle depuis quelques jours ; voici enfin la nouvelle Lamborghini Countach, dévoilée aujourd’hui du côté de la Californie.

Cette fois, on doit faire référence au modèle comme la Countach LPI 800-4. Elle a fait ses débuts lors du Quail, un des événements très prestigieux qui se déroule dans le cadre des activités automobiles du rassemblement de Pebble Beach.

Photo : Lamborghini Lamborghini Countach LPI 800-4, trois quarts arrière

Sans surprise, la Countach moderne est assise sur la structure de l’Aventador. Comme nous l’avions hypothétiquement suggéré plus tôt cette semaine, elle dispose d’un groupe motopropulseur hybride, très similaire à celui de la Sian de 2019. La puissance de pointe est ici de 803 forces, ce qui est un tantinet inférieur aux 807 étalons libérés par la Sian.

Dans les deux cas, il y a un petit moteur électrique intégré à la transmission, ajouté pour donner un coup de pouce au V12 de 6,5 litres de Lamborghini. Ce dernier développe à lui seul 770 chevaux ici. Le moteur électrique n’assiste la mécanique traditionnelle qu’à des vitesses allant jusqu’à 130 km/h, mais il récupère de l’énergie au freinage. Il emmagasine celle-ci dans un super condensateur au lieu d’une batterie classique. La puissance est relayée aux quatre roues.

Pour ce qui est du 0-100 km/h, on parle de 2,8 secondes, un temps plus que… respectable. En fait, avec ce genre de bolide, on doit maintenant faire référence au 0-200 m/h. Il se boucle ici en 8,6 secondes jusqu’à une vitesse de 221 miles à l’heure, soit 356 km/h.

À cette vitesse sur nos routes, la voiture s’en va à la fourrière et son propriétaire en tôle. Blague à part, on s’entend qu’on parle d’une bête qui sera le mieux exploitée sur un circuit.

Photo : Lamborghini Lamborghini Countach LPI 800-4, profil

Au-delà de cette orgie de chiffres relatifs à la performance, ce qui plaît le plus, c’est le design. Ce dernier représente vraiment une interprétation moderne de la création originale. On s’approche même davantage du concept dévoilé en 1971 au Salon de l’auto de Genève.

Cinquante ans, ça se fête.

Pour ce qui est de la production, si vous avez les moyens de vous en payer une, sachez que seulement 112 exemplaires seront commercialisés. Le nombre fait référence à la désignation du modèle (LP112) utilisé lors du développement de la première Countach.

Les livraisons devraient commencer au début de 2022.

Photo : Lamborghini Lamborghini Countach LPI 800-4, volant