Premièrement, qui est Agilauto ? Entreprise française, spécialisée dans la location de véhicules de courte et moyenne durée ainsi que dans la gestion de flottes automobiles pour les entreprises depuis la fin des années 90. Cette compagnie propose une large gamme de véhicules afin de répondre à la demande toujours grandissante du LOA.

Le LOA, Location avec Option d’Achat ou plus communément appelé leasing automobile, est une option de plus en plus populaire pour les particuliers et les entreprises qui souhaitent profiter des avantages d'une voiture neuve sans avoir à payer le coût total de l'achat. Agilauto est un incontournable dans le leasing automobile en France. Mais quels sont réellement les avantages et les inconvénients de la location d’une voiture avec Agilauto. Pour prendre un exemple bien concret, prenons le cas d’un client qui souhaite louer en longue durée une Renault. Pourquoi devrait-il considérer la location longue durée, les modalités pour louer un véhicule et surtout les avantages du leasing d’une Renault avec Agilauto.

Le leasing automobile offre de nombreux avantages, notamment une plus grande flexibilité et des économies par rapport à l'achat d'un véhicule neuf. Après avoir pris soin de sélectionner son véhicule en fonction de vos besoins, le leasing offre plusieurs avantages :

Un choix varié de véhicules : Agilauto propose une large gamme de véhicules Renault, allant de la petite citadine Twingo à la familiale Espace. Les clients peuvent choisir le modèle, la couleur et les options qui conviennent le mieux à leurs besoins.

Des contrats sur mesure : les contrats de leasing sont adaptés aux besoins de chaque client. Les durées de contrat peuvent varier de 12 à 60 mois, avec des kilométrages annuels prédéfinis. Les clients peuvent également choisir une option de rachat à la fin du contrat.

Des paiements mensuels fixes : le paiement mensuel pour le leasing comprend le loyer de la voiture, l'assurance et l'entretien. Les clients ont ainsi un budget fixe pour leur voiture, ce qui facilite la gestion de leurs finances.

Une gestion simplifiée : Agilauto prend en charge toutes les formalités administratives liées à l'achat, l'immatriculation et l'entretien du véhicule. Les clients n'ont donc pas à s'occuper de ces tâches.

Une assurance tous risques incluse : le contrat de leasing comprend une assurance tous risques, ce qui garantit une tranquillité d'esprit pour les clients en cas d'accident ou de vol.

Les critères à prendre en compte avant de souscrire un contrat de leasing :

Le kilométrage annuel : il est essentiel de choisir un kilométrage annuel en adéquation avec ses besoins réels. Si le kilométrage annuel prévu est dépassé, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

La durée du contrat : la durée du contrat doit être choisie en fonction de la durée d'utilisation prévue du véhicule. Il est important de vérifier les conditions de résiliation anticipée et les frais qui y sont associés.

Les frais supplémentaires : les clients doivent être conscients de tous les frais supplémentaires qui peuvent s'appliquer, tels que les frais de restitution, les frais de remise en état ou les frais de dépassement de kilométrage.

La condition du véhicule en fin de contrat : si les clients optent pour une option de rachat à la fin du contrat, il est important de vérifier la condition du véhicule à son retour.

Vous aimez le véhicule ? Alors, achetez-le ? En réglant l’option d’achat prénégocier au début de votre leasing, pas de surprise. Vous connaissez le prix pour faire l’acquisition de votre véhicule Renault.

En conclusion, le leasing d'une voiture Renault avec AgilAuto offre une solution pratique et flexible pour l'acquisition de véhicules. Les clients bénéficient d'un large choix de modèles, d'un service client réactif et personnalisé, et d'une gestion de flotte simplifiée pour les entreprises. Avec ces formules de location adaptées à tous les besoins, il vous sera très facile de trouver la solution parfaite à vos besoins en toute sérénité et confort.