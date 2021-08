Depuis quelques semaines, Toyota nous fournit des informations au compte-gouttes concernant la prochaine génération de sa camionnette Tundra. Dire que celle-ci est attendue est un euphémisme, car hormis quelques mises à jour ces dernières années, la cuvée actuelle nous ramène à la refonte de 2007.

Une à une, les rumeurs concernant ce qui nous attend avec cette nouvelle mouture se valident. La dernière en lice s’applique au type de suspension que l’on va retrouver à l’arrière du modèle. Les plus récentes photos et informations partagées par la firme nous confirment que le Tundra 2022 va troquer ses ressorts à lames en faveur d’un système plus moderne, soit des ressorts hélicoïdaux à l’arrière.



Les ressorts à lames ont tendance à permettre une plus grande capacité de charge, mais les ressorts hélicoïdaux proposent une conduite plus douce. Ram fait appel à ce type de solution avec ses camionnettes 1500 depuis 2009, mais le Ford F-150 (sauf le nouveau Raptor) et le Chevrolet Silverado font toujours confiance à des ressorts à lames à l’arrière. Leurs charges utiles maximales et respectives sont de 3325 et de 2280 livres. Le Ram 1500 peut transporter une charge utile allant jusqu’à 2320 livres.

Quant aux variantes TRD Pro du Tundra 2022, elles vont s’afficher avec une suspension surélevée pourvue d’amortisseurs Fox et d’une barre antiroulis peinte en rouge. Le modèle sera également greffé d’une plaque de protection avant TRD et de pneus tout-terrain Falken Wildpeak.

Le Toyota Tundra 2022 sera dévoilé au cours des prochains mois et tranquillement, on commence à avoir un portrait de la situation. Ce qui nous intéresse maintenant, c’est de savoir à quoi va ressembler la dotation, soit les versions, l’équipement offert, la gamme de prix, etc.