La division canadienne de Volkswagen avait une bonne nouvelle à transmettre aux acheteurs (actuels et futurs) de sa nouvelle coqueluche électrique, le VUS ID.4. Grâce à un partenariat avec le réseau Electrify Canada, l’acquisition d’un modèle va s’accompagner d’une autorisation de procéder à autant de recharges souhaitées sur une des bornes du groupe, et ce, gratuitement pendant trois ans.

Les acheteurs de la Porsche Taycan profitent déjà de cette entente. Et puisque Porsche fait partie de la grande famille de produits Volkswagen, la nouvelle n’est pas une surprise. Pas une surprise, mais une mesure intéressante pour un modèle qui s’adresse à une clientèle un peu moins fortunée.

Sur trois ans, alors qu’on estime le coût d’une recharge à 10 $ ou 15 $ (selon la capacité utilisée, le temps, etc.), ça peut représenter des économies substantielles.

Le réseau d’Electrify Canada se déploie actuellement à travers quatre provinces du pays, mais des projets d’expansion vont faire en sorte qu’en 2025, neuf provinces seront incluses dans le réseau qui comptera alors plus de 100 stations pour un total de plus de 500 bornes. Au moment d’écrire ces lignes, on retrouve 27 postes fonctionnels avec 108 chargeurs ultras rapides.

À l’intérieur des stations d’Electrify Canada, on profite de chargeurs de 150 kW et de 350 kW. Avec ces derniers, le temps de récupération est hyper rapide. Dans le cas du Volkswagen ID.4, ça va permettre de faire passer la capacité de la batterie de 5 % à 80 % en seulement 38 minutes. Et grâce à l’application du système, il est possible de repérer les postes sur la route, ainsi que de suivre la progression de la recharge alors qu’on patiente au restaurant du coin.

Évidemment, tant du côté d’Electrify Canada que de Volkswagen, on se réjouit de ce partenariat.

« La collaboration avec Volkswagen Canada afin d’offrir la recharge gratuite contribue à améliorer l’expérience des propriétaires de VE, ce qui nous aide à progresser vers notre objectif de faire de la mobilité électrique une solution viable pour tous », explique Robert Barrosa, directeur principal des ventes, du développement commercial et du marketing chez Electrify Canada.

Chez Volkswagen, Pierre Boutin, le président et chef de la direction au Canada, avait ceci à déclarer : « Cette collaboration avec Electrify Canada nous permet d’améliorer l’expérience globale des clients, en leur offrant une recharge rapide gratuite et en douceur pendant trois ans à compter de l’achat de leur véhicule. »