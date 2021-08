Volkswagen stoppe la vente de certaines versions du Taos

Volkswagen demande aux concessionnaires de cesser la vente de certains Taos.

Le Volkswagen Taos vient à peine de débarquer chez nous que déjà, ça sent la soupe chaude pour lui. En fait, en raison d’un problème répertorié par certains propriétaires, la compagnie a demandé aux concessionnaires de cesser la vente de modèles équipés de la traction intégrale.

La cause ? : « Un problème peut entraîner l’arrêt du véhicule pendant son utilisation », indique le constructeur allemand. Les propriétaires précités ont mentionné que leur modèle a vu son moteur cesser de fonctionner en arrivant à un arrêt complet.

Les dépositaires de la marque ont été informés de la situation lundi, a confirmé Mark Gillies, un porte-parole de Volkswagen. Il a par la suite ajouté que son employeur s’en remettait désormais aux procédures requises par la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada.

Par cela, il entend les étapes de l’enquête qui sera menée et qui va aboutir (ou non) sur un rappel. On pourrait parier que ce sera le cas ici.

L’avis qui a été envoyé aux dépositaires indiquant les doléances des détenteurs de Taos rapporte également que la compagnie travaille sur une solution afin de pouvoir effectuer une réparation. Au moment d’écrire ces lignes, ladite solution n’a pas été trouvée.

Le Taos connaît des débuts intéressants aux États-Unis alors que 4939 unités se sont écoulées lors des premiers mois de commercialisation. Le départ est plus lent au Canada ; depuis l’arrivée officielle du modèle en concession, 174 exemplaires ont trouvé preneurs.

Nous allons suivre cette situation de près et mettre à jour cette nouvelle si une solution est trouvée ou un rappel est émis.