Largement inspiré de la course automobile, le prototype Golf GTI TCR Concept a été dévoilé aujourd’hui lors d’une réunion importante de Volkswagen à Reifnitz am Wörthersee, en Autriche.

« Pour le moment, la Golf GTI TCR Concept – un athlète dérivé du monde de la course automobile – demeure une étude. Mais avant la fin de l’année, nous voulons faire de cette vision GTI une réalité. - Jürgen Stackmann, membre du comité de la direction chez Volkswagen

Volkswagen Golf GTI TCR Concept

Se vitesse maximale de 264 km/h fera de la GTI TCR le plus rapide des GTI offerts à ce jour. Elle comptera sur une transmission DSG à 7 vitesses et un système de blocage de différentiel, et roulera sur des roues exclusives en aluminium forgé de 18 pouces (des roues en aluminium de 19 pouces seront disponibles en option). Derrière les roues se retrouve un système de freinage dernier-cri qui décélère la voiture aussi efficacement qu’il le fait pour la voiture TCR de course. La présence de deux radiateurs additionnels aidera à réduire la température du moteur et permettre une performance optimale de celui-ci.

À l’intérieur, les sièges sport sont couverts de nouveaux matériaux en microfibre/tissu. Les empiècements de porte and la couverture du levier de vitesse sont également en microfibre. Des couleurs rouges sur les sièges contrastent avec le motif noir; même chose avec les piqures rouges sur le volant sport.

Volkswagen Golf GTI TCR Concept

Comme mentionné par Jürgen Stackmann, VW espère arriver à la phase production avant la fin de l’année, mais à part ça on ne sait rien de plus concernant son arrivé sur le marché. Malheureusement pour les mordus nord-américains de la Golf, la GTI TCR ne sera pas commercialisé sur nos marchés, à moins de changement de plan de VW.

Volkswagen Golf GTI TCR Concept