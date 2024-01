• L’intelligence artificielle, en particulier ChatGPT, sera intégrée à certains véhicules Volkswagen.

Las Vegas, Nevada - L’Intelligence artificielle n’a pas fini de faire parler d’elle et de s’immiscer dans nos vies. Chez Volkswagen, on a annoncé qu’elle deviendrait la « copilote » de certains des produits de la marque à partir du deuxième trimestre de cette année.

Comme le rapporte le site Autoblog, Volkswagen s’est associée à la firme américaine Cerence. Celle-ci développe des technologies d’assistance vocale pour le marché automobile. Elle est issue de Nuance Communications (également dans la reconnaissance vocale) qui appartient maintenant à Microsoft, qui nous a entre autres donné le programme Dragon (où il était possible de dicter ses textes pour une écriture plus rapide) et dont les modèles vocaux ont aidé à former Siri d’Apple.

Le tableau de bord du prochain Volkswagen Golf GTI Photo : Volkswagen

Parallèlement, en 2023, Volkswagen a présenté un nouvel assistant vocal baptisé Ida, capable d’exécuter certaines fonctions à bord, ainsi que répondre à des questions générales. La combinaison du logiciel Chat Pro (de Cerence) et d’Ida permet à l’assistant virtuel de Volkswagen d’accéder à la puissance de ChatGPT.

Les premiers véhicules qui vont intégrer la nouvelle programmation seront ceux des plateformes MEB et MQB Evo, soit les ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, ainsi que les nouveaux Tiguan, Passat et Golf.

Les premiers modèles qui vont en profiter vont se pointer chez les concessionnaires lors du deuxième trimestre de cette année. Il est expliqué que la version la plus intelligente d’Ida sera capable de répondre à des questions de connaissances générales, de lire des contenus recherchés pour les occupants, d’exprimer des informations spécifiques au véhicule, etc.

Vous avez envie que votre voiture lise une histoire à vos enfants ; ça va devenir une réalité.

Il faudra se montrer patients, toutefois, car la technologie ne sera pas offerte en Amérique du Nord au départ. Volkswagen a expliqué au CES que « la fonction est envisagée pour les États-Unis, », mais qu’elle sera d’abord intégrée dans d’autres langues, dans d’autres marchés.

La compagnie a précisé que ChatGPT n’aura pas accès aux données du véhicule. Les questions et les réponses seront immédiatement supprimées afin de garantir le plus haut niveau possible de protection des données.

Selon ce qu’on a pu entendre à travers les branches, ce genre de service ne sera pas exclusif à Volkswagen, alors que d’autres constructeurs auront aussi accès à ChatGPT ou à d’autres services similaires. Nous verrons bien qui suivra la parade.

Version concept du prochain Volkswagen Golf GTI Photo : Volkswagen

Volkswagen intègrera le logiciel Chat Pro au prochain Golf GTI Photo : Volkswagen