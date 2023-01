• L’AC Cobra va renaître l’an prochain.

• Un moteur Ford V8 de 5,0 litres sera sous le capot du classique réinventé.

• Carroll Shelby est celui qui avait greffé un V8 Ford sous le capot de l’AC Ace à l’époque, créant du coup la Cobra que l’on connaît.

• Le modèle devrait être dévoilé à Londres au printemps 2023.

La plupart des classiques automobiles qui nous ont quittés ne peuvent que revivre à travers nos esprits. C’est d’autant plus vrai dans le cas d’un modèle qui appartient à un constructeur obscur comme AC Cars.

À moins d’être propriétaire d’un modèle d’origine, bien entendu.

L’entreprise d’origine britannique est celle qui nous a donné la voiture en 1953 en lançant un modèle alors baptisé AC Ace. En 1962, un certain Carroll Shelby s’associait à la firme pour créer la Cobra. Il lui avait alors greffé un V8 Ford pour rehausser son niveau de performance. En raison des soins qui lui ont été apportés, la Shelby Cobra devenait alors une voiture puissante et extraordinaire à conduire.

Et bien, incroyablement, le modèle va renaître l’année prochaine avec un moteur V8. Une nouvelle appellation sera retenue, soit AC Cobra GT Roadster. C’est du moins ce qu’affirme AC Cars qui dit être sur le point d’aboutissement avec ce véhicule qui est en développement depuis trois ans.

Les détails sont parcimonieux pour le moment, mais la firme explique que sa création sera pourvue d’un moteur V8 Ford de 5,0 litres et qu’en option, il sera possible d’y aller avec une version suralimentée offrant 654 chevaux et 575 lb-pi. Ce serait suffisant pour un temps de 3,6 secondes au 0-97 km/h. Une boîte manuelle à six rapports sera d’office, mais une transmission automatique à 10 vitesses sera livrable.

Le modèle sera un peu plus gros que celui d’époque. Concrètement, on parle de 14 pouces additionnels pour un total de 170, alors que l’empattement sera allongé de 11 pouces par rapport à l’original pour se chiffrer à 101. Le poids de la voiture sera d’à peine plus que 3000 livres, ce qui promet des performances et des sensations à la hauteur.

Le modèle sera fabriqué à la main selon un procédé mis au point par Icona Design Group et Cecomp Spa, en Italie. AC Cars explique que la nouvelle version va profiter des touches de modernité essentielles de nos jours, soit la climatisation, des vitres électriques, un système multimédia, ainsi que la présence d’un toit rigide amovible.

L’AC Cobra GT devrait être révélée au printemps, à Londres. Pour le moment, on ne sait pas si la voiture sera vendue en Amérique du Nord, mais on peut deviner qu’il y aura assurément moyen pour les passionnés de mettre la main sur un exemplaire, à condition que le véhicule respecte les normes en vigueur de ce côté-ci de la planète.

Nous ne sommes plus, heureusement ou tristement, en 1950 ou 1960.