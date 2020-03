Ford dévoile la Mustang Cobra Jet 2018

Il y a 50 ans, l’idée de la Mustang Cobra Jet naissait du cerveau de Bob Tasca, un coureur, mais aussi le propriétaire d’une concession Ford à l’époque. Pour rendre hommage à son idée, Ford vient de dévoiler une édition 50e anniversaire du modèle.

Cette dernière est la plus rapide et la plus puissante Mustang conçue pour les courses d’accélérations.

Ce qui retient l’attention, c’est que la voiture est animée par un moteur V8 de 5,2 litres suralimenté. Il s’agit du même bloc qui doit servir la prochaine Mustang Shelby GT 500. Cette mécanique permet des prouesses étonnantes à l’accélération, si bien qu’à la mesure référence au quart de mille, un temps de seulement 8 secondes sera possible alors que la vitesse maximale atteinte au passage dépassera les 250 km/h (150 milles à l’heure).

Dément !

Autrement, la nouvelle venue profite d’une suspension arrière multi bras unique au modèle. Cette dernière est équipée de pièces spécialement conçues pour les courses d’accélération. On retrouve aussi un essieu rigide de neuf pouces conçu par la firme Strange Engineering, une cage de sécurité certifiée par la NHRA (National Hot Rod Association), des sièges Racetech FIA, ainsi que des roues Weld Racing portant un logo 50e anniversaire.

Il va sans dire, le modèle est prêt pour les courses sanctionnées par la NHRA.

Maintenant, le prix de base de cette bête, fixé à 130 000 $, donne une idée de ses capacités. Les acheteurs auront le choix entre deux couleurs, soit le même rouge et le même blanc qui habillaient les modèles de 1968.

Aussi, question de rendre hommage à l’année de création, seulement 68 exemplaires seront fabriqués.

Les débuts de cette version complètement folle de la Mustang se feront lors du prochain week-end dans le cadre des festivités entourant le Woodward Dream Cruise qui se tient au Michigan.