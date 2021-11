Ford et Rivian divorcent

L’un des mariages les plus intéressants et les plus prometteurs à être survenu ces dernières années dans l’industrie automobile vient de se terminer par un divorce, rapporte le site Automotive News. En effet, Ford et Rivian, qui avait uni leurs forces en 2019, vont poursuivre leurs routes de façon indépendante.

L’objectif, au départ, était pour les deux firmes de conjointement produire un véhicule électrique sous la bannière Ford. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Jim Farley, le grand patron de Ford, est celui qui aurait confié la nouvelle à Automotive News. Parallèlement, le dirigeant a déclaré, lors d’une entrevue accordée au magazine, que Ford avait désormais comme plan la construction de 600 000 véhicules électriques dans le monde d’ici 2024. Concrètement, Ford veut le poste de numéro 2, derrière Tesla.

Voilà ce qu’on appelle une grosse commande.

Pour rappeler les faits, souvenons-nous que Ford avait ratifié son accord avec Rivian en 2019, réalisant au passage un investissement de 500 millions. Ford l’avait emporté devant GM qui avait aussi eu une rencontre avec le patron de Rivian, RJ. Scaringe.

Le futur véhicule Ford devait utiliser la plateforme de Rivian qui va recevoir le VUS R1S, ainsi que la camionnette R1T qui est sur le point de faire ses débuts. Maintenant, selon Jim Farley, Ford est suffisamment en avance avec son propre programme de véhicules électriques pour ne pas avoir besoin de Rivian.

Rivian R1T

Tout cela survient peu de temps après les débuts en bourse très réussis de Rivian. Ford, qui détient une participation de 12 % dans cette compagnie naissante, aura récolté ce que le Wall Street Journal a appelé une aubaine de plus de sept milliards.

Et si le mariage entre Ford et Rivian semble terminé, la relation, elle, va se poursuivre, Jim Farley a déclaré ceci à Automotive News : « Nous voulons investir dans Rivian — nous aimons leur avenir en tant que compagnie. »

Un divorce à l’amiable, on pourrait appeler ça comme ça.

