Des VUS électriques Honda et Acura construits par GM ?

Une nouvelle fort intéressante est apparue sur le site d’Automotive News cette semaine, soit une rumeur rapportant qu’Acura travaillerait sur son premier VUS électrique et que ce dernier utiliserait la plateforme BEV3 de General Motors (GM), ainsi que ses piles Ultium.

Automotive News, citant des sources au fait du dossier, explique que GM s’occuperait de l’assemblage et qu’elle ferait de même pour un deuxième VUS électrique, cette fois destiné à la famille de produits Honda.

Toujours selon les sources, le VUS d’Acura entrerait en production en 2024 à l’usine GM de Spring Hill, au Tennessee, l’endroit même où sera assemblé le Cadillac Lyriq à compter de 2022.

Quant au VUS de Honda, il doit voir sa production être lancée en 2023 à l’usine GM de Ramos Arizpe, au Mexique, là où l’entreprise construit présentement les Chevrolet Blazer et Equinox.

Les deux VUS emprunteraient le format du Cadillac Lyriq.

Honda et GM ?

Pour ceux qui se demandent d’où viennent les liens entre GM et Honda, on se rappellera qu’en avril dernier, les deux firmes ont conclu une entente afin de produire deux véhicules électriques sur la plateforme précitée. À l’époque, les constructeurs avaient déclaré que GM serait responsable de la production des véhicules, mais que Honda se chargerait de la conception et de la mise au point des caractéristiques de conduite. Le premier des deux véhicules devrait être un modèle 2024.

Ce qui sera intéressant, c’est de voir quelle forme prendra tout cela, car la plateforme BEV3 offre beaucoup de possibilités. Elle peut prendre en charge divers types de véhicules allant de la compacte à la camionnette, en passant par le VUS. Elle peut aussi offrir beaucoup de puissance (plus de 1000 chevaux) et la capacité des batteries Ultium peut aller de 50 à 200 kilowatts-heures. L’autonomie, au maximum, peut jouer autour de 600 kilomètres.

Depuis leur annonce d’avril, Honda et GM ont renforcé leurs liens en Amérique du Nord. En septembre, ils ont proposé une alliance dans le domaine du partage des plateformes et des groupes motopropulseurs, ainsi que dans celui de la recherche et du développement, des achats et des services connexes. Les deux constructeurs collaborent également dans le domaine des piles à combustible depuis 2013.

Lorsqu'il a été contacté, un porte-parole de Honda a déclaré à Automotive News que le constructeur automobile annoncerait plus de détails sur ses plans d'électrification en Amérique du Nord plus tard en 2021.