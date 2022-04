Honda et General Motors (GM), c’est connu, sont partenaires pour la production d’un véhicule électrique. Chez Honda, ce dernier va prendre le nom de Prologue et va se pointer pour 2024 (un autre verra le jour chez Acura). Il va, au passage, utiliser la plateforme Ultium de GM, une structure qui va servir une flopée de modèles électriques qui sont à venir chez le géant américain.

On apprend maintenant que ce partenariat va nous donner d’autres produits, car les deux entreprises viennent d’annoncer un renforcement de ce dernier. Au passage, les plans ont été revus à la hausse. Ainsi, les deux firmes vont développer, ensemble, une gamme de modèles électriques de taille compacte qui promettent d’être abordables. Le lancement est prévu pour 2027 et nous permettra aussi de voir apparaître de nouvelles technologies en matière de batteries. On parle entre autres de piles à l’état solide et aussi de matériaux comme le lithium métal et le silicium.

Et les ambitions sont grandes, car on parle de la production mondiale de millions de véhicules électriques.

Le mot abordable nous renvoie bien sûr aux marques d’entrée des deux compagnies, soit Chevrolet et Honda, mais les plateformes pourraient bien sûr permettre à d’autres modèles de naître au sein d’autres divisions. Mary Barra, la cheffe de la direction de GM, a déjà mentionné que la parité pour le prix d’un modèle électrique et d’un autre à essence viendrait autour de 2023. Il est évident qu’en produisant de nouveaux modèles en quantité industrielle, les prix vont baisser et rendre ces produits plus accessibles.

Voilà donc un autre dossier à suivre. Ce qui sera doublement intéressant avec celui-là, c’est que nous allons avoir des nouvelles de deux côtés alors que différents modèles (et les annonces les accompagnant) vont voir le jour en même temps aux deux adresses. Les prix seront aussi à surveiller étroitement. Quelle est, au fait, la notion du mot abordable, selon GM et Honda ?