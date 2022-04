Photo : Acura Acura Integra 2023, de haut

Acura a confirmé que la berline Integra arrivera chez les concessionnaires canadiens au début du mois de juin, et qu'elle affichera un prix de départ de 34 350 $. C'est sans compter les 2 375 $ de frais de transport qui s'appliquent à toutes les versions.

En ce qui concerne ces versions, le modèle de base est accompagné de l'Integra A-Spec et, au sommet de la gamme, de l'Integra Elite A-Spec, avec soit une CVT, soit une transmission manuelle.

Toutes les versions de la voiture à cinq portes et roues avant motrices (il n'y a pas de rouage intégral disponible) sont équipées d'une suspension sport, ainsi que d'un moteur turbo VTEC de 1,5-litre développant 200 chevaux et 192 lb-pi de couple, associé à une boîte manuelle à six vitesses ou à une boîte CVT (avec palettes de changement de vitesse).

La voiture est également équipée d'un système dynamique intégré comprenant des modes de conduite Sport, Confort et Normal, d'un tableau de bord numérique Acura Precision Cockpit de 10,2 pouces, d'un toit ouvrant électrique et de sièges avant chauffants.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : Acura Acura Integra 2023, intérieur

La sécurité avancée de série dans toutes les versions comprend des coussins gonflables pour le conducteur et le passager, conçus pour contrôler la rotation de la tête en cas de collision, des coussins gonflables pour les sièges arrière et un nouveau système AcuraWatch à une seule caméra avec une assistance améliorée dans les embouteillages et la reconnaissance des panneaux de signalisation. Comptez également sur la surveillance des angles morts avec alerte de circulation transversale et sur le démarrage à distance du moteur sans clé (sauf avec la transmission manuelle).

Voici les détails de ce que chaque finition au-dessus du modèle de base offre :

Integra A-Spec (37 050 $)

- Ensemble d'apparence sportive A-Spec (comprend un contour de fenêtre et une garniture de bouclier avant et arrière noir brillant, un becquet, des écussons A-Spec sur les ailes avant et le hayon, et des jantes en alliage de 18 pouces gris requin, enveloppées de pneus performance toutes saisons plus larges 235/40R18);

- Phares antibrouillard à DEL;

- Comme dans le modèle de base, un écran tactile de sept pouces pour le système multimédia, l'intégration câblée d'Apple CarPlay et d'Android Auto et un système audio haut de gamme à huit haut-parleurs;

- Comme dans le modèle de base, siège du conducteur à huit réglages électriques et sièges garnis de cuir synthétique.

Photo : Acura Acura Integra 2023, écusson A-Spec sur volant

Integra Elite A-Spec (42 550 $)

- Système d'amortisseurs adaptatifs;

- Mode individuel personnalisable pour le système de mode de conduite;

- Affichage tête haute avec contenu sélectionnable par l'utilisateur;

- Écran tactile de neuf pouces avec intégration sans fil d'Apple CarPlay et d'Android Auto, charge sans fil compatible Qi et système audio 3D ELS STUDIO à 16 haut-parleurs;

- Éclairage extérieur à DEL;

- Capteurs de proximité avant et arrière;

- Éclairage d'ambiance intérieur à DEL;

- Pavé de chargement sans fil;

- Sièges arrière chauffants;

- Siège du conducteur à 12 réglages électriques avec mémoire de deux positions, siège du passager avant à quatre réglages électriques et sièges garnis de cuir synthétique avec empiècements en suède synthétique.

Integra Elite A-Spec avec transmission manuelle (42 550 $)

- Boîte de vitesses manuelle à six rapports.