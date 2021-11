Acura a fait une présentation du design de son nouveau modèle Integra ce soir, avant un dévoilement plus complet au Salon de l'auto de Los Angeles. La présentation en ligne de l’Integra Prototype était pauvre en détails sur le groupe motopropulseur, les performances et même l'intérieur du véhicule, et s’est concentré principalement sur le design extérieur.

Et sur ce point, il est clair que la ressemblance avec un certain modèle de berline Honda dont vous avez peut-être entendu parler ne fait aucun doute. En fait, le nouvel Integra est basé en bonne partie sur la Civic, donc leur similitude ne devrait pas être une surprise. Quoi qu'il en soit, pour être bien clair, Acura a apposé de grandes lettres Integra sur les côtés du nouveau prototype pour éviter toute confusion.

Parmi les autres caractéristiques notables, citons la nouvelle calandre pentagonale sans cadre d'Acura, associée à des phares à œil de bijou et à des feux de freinage arrière distinctifs. Les larges feux arrière en une seule pièce sont un clin d'œil à l'Integra d'antan, et les fascias avant et arrière portent les lettres INTEGRA en relief. Les observateurs attentifs auront noté que la couleur jaune du prototype est la même que celle de la NSX. Ce jaune est joliment appuyé par des accents et des éléments noirs sur le toit, le diffuseur arrière, la calandre et le haut des rétroviseurs latéraux.

Photo : Acura Acura Integra Prototype, profil

Nous savons que le modèle sera une berline cinq portes de type coupé avec une ouverture de type liftback et qu'il recevra un moteur 4 cylindres turbo de 1,5 litre, ainsi qu'une transmission manuelle en option (tous deux empruntés à la Civic Si). Aucun chiffre n'a été fourni concernant la puissance, et nous ne savons pas encore si la voiture sera proposée en configuration à traction ou à quatre roues motrices. L'Integra recevra un différentiel à glissement limité, nous savons au moins cela ; les roues de 19 pouces et les freins Brembo sont également confirmés.

James Marchand, d'Acura Canada, a expliqué que la voiture représente « l'engagement de la marque à offrir des véhicules axés sur la performance et le plaisir de conduire, qui sont riches en style, polyvalents et accessibles à une variété de consommateurs et de styles de vie. »

Voilà pour le style. La substance concernant le nouveau prototype Integra sera présentée la semaine prochaine au salon de l'automobile de Los Angeles. On s'attend à ce qu'une version de production du modèle soit prête au milieu de l'année prochaine, et on s'attend également à ce qu'elle ne s'éloigne pas trop du prototype présenté ce soir. Les acheteurs peuvent compter sur un prix de départ légèrement supérieur à 35 000 $CAN, ce qui le place entre l'ILX d'entrée de gamme et la TLX sur la grille de prix d'Acura.

Photo : Acura Acura Integra Prototype, avant