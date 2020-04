L’Acura MDX 2019 est maintenant disponible chez les concessionnaires au Canada. Il y a quelques semaines nous vous avions fournis les détails du modèle tel qu’il sera commercialise aux États-Unis. Voici maintenant les détails et les prix pour les différentes versions offertes par Acura sur le marché canadien.

Essentiellement, le MDX 2019 bénéficie pour la nouvelle année de retouches de luxe et de performance, et est offerte en format A-Spec, nouvelle variante du VUS. Le prix de départ pour le modèle est 54 390 $, alors que la version A-Spec se vendra à 60 490 $, avec le système SH-AWD offert de série.

Photo : Acura Acura MDX 2019

Quoi de neuf

Acura donne cette année à son MDX un niveau de garnitures intérieures retouché, de nouvelles couleurs extérieures disponibles, des améliorations à la maniabilité et à la dynamique et ce groupe apparence A-Spec sport mentionné plus haut.

Parmi les nouvelles caractéristiques intérieures, on compte une authentique garniture en frêne olive désert disponible, des sièges et des panneaux de portes à piqûres très contrastantes et des garnitures latérales de sièges avant contrastées. Les sièges du conducteur et du passager avant comprennent maintenant de série un ajustement lombaire à 12 positions à réglage électrique. Le MDX équipé du groupe Elite ajoute une garniture de console centrale en bois assortie exclusive.

Photo : Acura Acura MDX A-Spec 2019

Le MDX 2019 est disponible avec sept nouvelles options au niveau de sa couleur, dont Noir majestueux nacré, Rouge performance nacré, Diamant blanc nacré, Acier moderne fini métallisé, Argent lunaire métallisé, Bleu obsidienne nacré et le Bleu apex nacré exclusif à l’A-Spec.

Des jantes redessinées en alliage d’aluminium de 20 po font partie du groupe Technologie et offrent des accentuations au fini usiné et Shark Grey, ajoutant de plus un demi-pouce en largeur (de plus que les 8,0 pouces). Le MDX avec groupe Elite est maintenant doté de garnitures inférieures de couleur assortie à la carrosserie.

L’A-Spec

Acura ajoute une nouvelle variante apparence A-Spec sport à son MDX pour 2019. Disponible exclusivement avec le système toutes roues motrices super maniabilité (SH-AWD) d’Acura, l’A-Spec propose une allure plus athlétique soulignée par des jantes de 20 pouces en alliage d’aluminium Shark Grey d’un demi-pouce enveloppées par des pneus de séries 265/45 à profil abaissé.

Un nouvel avant agressif, des seuils inférieurs de couleur assortie à la carrosserie, des embouts d’échappement de plus gros diamètre de même qu’une garniture noir brillant et chrome foncé pour les phares, la calandre, les contours de vitres et l’aileron du hayon arrière démarquent encore plus le MDX A-Spec.

À l’intérieur, l’A-Spec offre aux consommateurs des sièges sport en cuir rouge ou noir à insertions Alcantara et avec piqûres contrastantes, des jauges A-Spec uniques, des pédales sport, des insertions Alcantara sur les portes, une garniture noir lustré, un volant à plus gros cerclage identifié A-Spec muni de manettes et une garniture de seuil A-Spec exclusive.

Photo : Acura Acura MDX 2019

Le groupe motopropulseur

Le moteur V6 de 3,5 litres à injection directe i-VTEC est de retour dans MDX et génère une puissance maximale de 290 ch et un couple de pointe de 267 lb-pi, avec la configuration standard de traction avant ou avec le système SH-AWD® disponible. Le SH-AWD fournit jusqu’à 70 % du couple du moteur aux roues arrière et peut distribuer jusqu’à 100 % de ce couple entre les roues arrière de gauche et de droite tour optimiser la traction disponible et accentuer la réaction de la direction et la maniabilité.

Selon Acura, la boite de vitesse à 9 rapports a été améliorée pour offrir une meilleure accélération, en priorisant des départs en seconde vitesse.

Les prix

MDX 54 390 $

Technologie 57 890 $

A-SPEC 60 490 $

Elite 66 990 $

6P Elite 66 990 $