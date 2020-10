Acura montre l’intérieur de son prochain MDX

La semaine dernière, Acura montrait une esquisse du style réservé à la prochaine génération du VUS MDX qui sera présenté le 14 octobre, soit la semaine prochaine. Hier, le constructeur japonais a fait de même pour nous donner un aperçu de l’habitacle.

Les images publiées en indiquent un peu plus que le croquis montrant la robe du MDX. Ainsi, on est en mesure de faire quelques déductions plus précises ici.

D’abord, c’est Acura qui l’affirme, le tableau de bord du MDX est plus bas et plus large. L’intérieur profite de boiseries à pores ouvertes et le revêtement de cuir que l’on retrouve au tableau de bord est assemblé à la main avec un procédé de haute couture. Les trois rangées de sièges profitent de surfaces matelassées avec des perforations au motif dégradé, et les passepoils et coutures sont contrastés. Les sièges avant offrent une fonction de massage, ce qui ajoute à l’expérience de grand luxe.

Photo : Acura Acura MDX 2021, sièges

Acura promet quantité de nouvelles technologies à bord, y compris ce qu’elle appelle le cockpit de précision Acura, ainsi qu’un puissant système multimédia haute définition et une chaîne audio ELS Studio 3D offrant 25 haut-parleurs.

Notez aussi la largeur de l’écran du système multimédia. On remarque aussi la présence du pavé tactile lui donnant accès à la console centrale. Espérons seulement une approche qui fait moins rager que celle découverte avec le RDX, marquée par l’imprécision.

Du reste, on peut s’attendre à un environnement de haute qualité, la marque nous ayant habitués à une rigueur dans le choix de matériaux et de la qualité d’assemblage au fil des décennies.

Photo : Acura Acura MDX 2021, volant

Photo : Acura Acura MDX 2021, jauge conducteur

Photo : Acura Acura MDX 2021, sièges de première rangée