Acura Canada a annoncé aujourd’hui une mise à jour significative du MDX 2025. Cette mise à jour du VUS intermédiaire de luxe comprend surtout des améliorations esthétiques et intérieures, ainsi que des ajustements technologiques dont une nouvelle interface utilisateur de 12,3 pouces intégrant Google.

On note également un habitacle qu’Acura promet plus silencieux, des améliorations en matière de sécurité et un système audio de luxe Bang & Olufsen pour le modèle haut de gamme.

Le MDX Type S Ultra 2025 intègre par ailleurs le système AcuraWatch 360, qui propose des technologies d'assistance à la conduite plus avancées grâce à des radars supplémentaires, une caméra frontale de haute fidélité et un nouveau radar à ondes millimétriques à l'avant.

Tous les modèles MDX bénéficient d’ailleurs d'une mise à jour de cet ensemble AcuraWatch pour une performance de sécurité accrue.

Dévoilement de l'Acura MDX 2025 | Photo : Acura

L’Acura MDX 2025 – quoi de neuf ?

Design extérieur : L'avant du MDX a été revu pour adopter une calandre pentagonale sans cadre, avec une grille en losange plus agressive, des phares et feux arrière assombris, et de nouveaux designs de roues qui renforcent son allure.

Habitacle enrichi de technologie : L'intérieur connaît d'importantes mises à jour, notamment avec l'introduction d'une nouvelle interface utilisateur tactile de 12,3 pouces intégrant Google. Au passage, on a éliminé le pavé tactile sur le bas de console, ce qui fera plaisir aux nombreux utilisateurs frustrés par ce système mal-adapté pour la vie sur la route, disons-le comme ça.

Amélioration de la performance audio : L'expérience audio est rehaussée sur tous les modèles, le MDX Type S Ultra se dotant du système audio le plus puissant jamais proposé par Acura, développé par Bang & Olufsen avec 31 haut-parleurs.

Sécurité accrue : Le MDX Type S Ultra introduit le système AcuraWatch 360, marquant une évolution en matière d'assistance à la conduite avec de nouveaux radars et une caméra avant de meilleure fidélité.

Une nouvelle variante : La gamme accueille le modèle MDX Platinum Elite A-SPEC qui mélange un style sportif à un équipement plus riche. Cela inclut des sièges avant électriques à 16 réglages, un affichage tête haute, des caméras périphériques, une isolation renforcée, ainsi que des sièges avant masseurs en cuir matelassé.

Pour finir, deux nouvelles couleurs de peinture seront disponibles pour la première fois sur le MDX, à savoir le Bleu Canyon River métallisé et le gris urbain nacré, qui avait été lancé pour la TLX 2024.

L'intérieur de l'Acura MDX 2025 | Photo : Acura

Acura MDX Type S 2025, roue | Photo : Acura

L’Acura MDX Type S 2025 – quoi de neuf ?

Le MDX Type S conserve le moteur V6 turbo (355 chevaux, 354 lb-pi de couple) ainsi que des roues à rayons fendus de 21 po noir berlina. La Type S se démarque également par son diffuseur arrière exclusif, de grandes sorties d'échappement quadruples et des étriers de frein avant à 4 pistons Brembo rouges.

Le Type S Ultra introduit un système audio Bang & Olufsen de luxe de 31 haut-parleurs. On trouve également l’AcuraWatch 360, cet ensemble avancé de technologies d'assistance au conducteur qui utilisent des radars et des caméras pour rendre la conduite plus sûre et plus confortable.

Les véhicules utilitaires sport MDX 2025 et MDX Type S 2025 commenceront à arriver chez les concessionnaires Acura au Canada au début du mois de juin. On devrait connaitre les prix de chaque modèle de la gamme d’ici là.

Aperçu de l'Acura MDX 2025 | Photo : Acura

L'Acura MDX A-Spec 2025 | Photo : Acura