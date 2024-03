• Auto123 met à l’essai l’Acura MDX Type S 2024.

En 2024, l’Acura MDX se positionne comme le VUS phare de la marque, offrant une combinaison de confort, de technologie avancée, et de performances adaptées à une utilisation à la fois familiale et sportive. Il représente le sommet de la gamme de VUS d’Acura.

La désignation Type S chez Acura signifie une orientation vers des performances accrues. Cette appellation est réservée aux versions qui bénéficient d’améliorations en matière de puissance, de freinage et de tenue de route, sans compromettre le confort ou la praticité quotidienne.

Acura MDX Type S 2024, mis à l'essai Photo : K.Soltani

Acura MDX Type S 2024 — quoi de neuf ?

Pour 2024, le MDX Type S ne subit pas de changements significatifs par rapport à l’année précédente, restant fidèle à la quatrième génération introduite en 2022.

Prix de l’Acura MDX Type S 2024

La version Type S est proposée à partir de 88 890 $, incluant les différents frais, mais excluant les taxes. Rappelons que la version de base du MDX est offerte à 65 390 $, la déclinaison A-Spec à 68 390 $ et la variante Platinum Elite à 72 390 $.

Acura MDX Type S 2024, logo Photo : K.Soltani

La motorisation de l’Acura MDX Type S 2024

L’Acura MDX Type S est propulsé par un moteur V6 turbo de 3,0 litres produisant 355 chevaux et 354 lb-pi de couple couplé à une transmission automatique à 10 vitesses.

Spécifications techniques de la variante Type S

Le modèle Type S se distingue des autres MDX, notamment par des roues de 21 pouces en alliage avec une finition noire Berlina, accompagnées de pneus auto-obturants (autoréparant) 275/40 R21.

Les sièges avant proposent 16 réglages électriques, incluant un support lombaire ajustable électriquement, ainsi qu’une fonction de massage, très appréciée par le conducteur et son passager avant.

Le système audio ELS Studio Signature Edition offre pas moins de 16 haut-parleurs qui génèrent une très bonne qualité sonore.

Enfin, les caractéristiques de performance comprennent des étriers de freins avant Brembo à quatre pistons, quatre embouts d’échappement ronds et une suspension pneumatique réglable et très appréciable sur mauvais revêtement.

Le tout nouveau Acura MDX Type S 2024 Photo : K.Soltani

Consommation selon Acura Canada

Acura Canada annonce une consommation de 13,8 litres/100 km en ville, de 11,2 litres/100 km sur autoroute et de 12,4 litres/100 km en combiné.

Consommation observée par Auto123.com

De notre côté, et après avoir conduit le véhicule sur un peu plus de 350 km durant notre semaine d’essai, essentiellement en banlieue, nous avons enregistré une consommation légèrement supérieure aux chiffres officiels, soulignant l’importance de tester le véhicule dans des conditions réelles pour évaluer sa consommation de carburant.

Rappelons également que notre conduite s’est déroulée en hiver alors que les températures ont oscillé entre -12 et 2 degrés. Notre consommation moyenne s’est stabilisée à 14,7 litres/100 km, ce qui reste tout de même élevé pour le type de motorisation.

Design extérieur d'Acura MDX Type S 2024 Photo : K.Soltani

Conduite de l’Acura MDX Type S 2024

Le MDX Type S souffre de quelques faiblesses notables malgré son badge sportif. Le moteur V6 de 355 chevaux n’a rien d’impressionnant sur papier. Ses prestations peinent à justifier l’appellation Type S qui lui est accolée. Non seulement les accélérations sont ennuyeuses à mourir, on préfère même éviter d’écraser le pied au plancher.

Heureusement les modes Sport ou Sport + dynamisent le tout, mais qui voudra rouler en mode Sport ou Sport + tous les jours ? En mode Normal ou Confort, on retrouve le comportement d’un MDX de base. Sinon, la conduite est autrement assez dynamique, et soulignons l’excellence du travail de la suspension pneumatique.

Tout de même, on doit se rendre à l’évidence : autant nous adorons la version Type S de la TLX, autant cette appellation n’est pas méritée avec ce MDX.

Acura MDX Type S 2024 rouge Photo : K.Soltani

Le mot de la fin

Durant toute notre semaine, une question nous revenait sans cesse : qui pourrait donc être tenté par l’achat du MDX Type S ? Ce véhicule s’adresse peut-être à ceux qui cherchent l’esthétique et le prestige d’un modèle sportif sans pour autant exiger les performances extrêmes (ni le prix) qui devraient normalement accompagner une telle appellation.

Toutefois, si la puissance pure et l’efficience énergétique sont une priorité, le MDX Type S n’est peut-être pas le choix le plus judicieux. Son manque de puissance réelle et sa gourmandise en carburant sont des points faibles difficilement à ignorer.

Face à la disparité entre les attentes engendrées par la désignation Type S et les performances mitigées de ce modèle, le MDX A-Spec se présente comme une solution de rechange plus cohérente et attrayante.

Le MDX A-Spec combine un design sportif et des fonctionnalités haut de gamme, propre au modèle MDX, sans prétendre vouloir en faire trop. Ce modèle représente pour moi la quintessence de ce qu’est un produit Acura : un équilibre réussi entre esthétique, confort, et efficacité, le tout encapsulé dans un véhicule qui offre une expérience de conduite enrichissante. Et ce, sans les compromis associés au modèle Type S.

Points forts Cabin comfort

Cabin comfort Cargo space

Cargo space Un équipement très généreux Points faibles Moteur à la puissance décevante

Moteur à la puissance décevante Pavé tactile qui donne accès au système multimédia

Pavé tactile qui donne accès au système multimédia Consommation élevée

Aperçu d'Acura MDX Type S 2024 de l'arrière Photo : K.Soltani

Les concurrents de l’Acura MDX Type S 2024

Le MDX 2024 trouve son compétiteur direct du côté des VUS de luxe européens tels l’Audi Q7, le BMW X5, le Mercedes-Benz GLE, ainsi que le Genesis GV80, chacun offrant des options et des niveaux de luxe comparables. La version Type S n’a pas vraiment de concurrence. Si l’on cherche vraiment un VUS à trois rangées de sièges luxueux et puissants, on peut se tourner vers l’Audi SQ7, le Mercedes-AMG GLE ou le BMW X7 M60, mais la facture sera beaucoup plus salée… et les performances seront vraiment au rendez-vous.