Acura a dévoilé cette semaine la toute dernière édition de la supercar NSX que nous allons voir. La NSX Type S 2022 a fait ses débuts publics lors de la Monterey Car Week en Californie, alors que la marque de luxe fait ses adieux à sa voiture de performance bientôt disparue.

Seules 350 unités de l'édition 2022 seront construites pour le monde entier, dont seulement 15 feront le chemin jusqu’au Canada. Ne vous attendez donc pas à en voir une dans le stationnement de votre Costco local. Notez que c'est la première et la dernière fois qu'Acura propose une variante Type S de la NSX en dehors du Japon.

La variante reçoit un certain nombre de caractéristiques distinctives, telles des prises d'air plus grandes, un diffuseur arrière inspiré de la variante pour piste NSX GT3 et de nouvelles jantes en alliage à cinq rayons (19 pouces à l'avant, 20 pouces à l'arrière), sur lesquelles sont placés des pneus spéciaux Pirelli P-Zero dérivés de la F1. Notez également des amortisseurs recalibrés (et adaptatifs), un toit en fibre de carbone et une nouvelle finition mate optionnelle appelée Gotham Gray.

Photo : Acura L’ Acura NSX Type S 2022, de haut

Sous le capot se trouve une version améliorée du moteur V6 biturbo qu’on connaissait déjà, qui fonctionne avec le système de transmission intégrale Sport Hybrid d'Acura. La puissance est de 600 chevaux et le couple de 493 lb-pi (pour des gains de 27 et 16, respectivement). La puissance est gérée par une transmission à double embrayage à 9 vitesses optimisée, de laquelle Acura a promis des changements de vitesse plus rapides et une performance globale améliorée.

Les versions canadiennes de la Type S reçoivent de série des freins en carbone-céramique (au choix parmi quatre couleurs), un couvercle de moteur en fibre de carbone et d'autres éléments en fibre de carbone pour un véhicule plus léger (de 58 lb).

À l'intérieur, la NSX Type S 2022 reçoit des couleurs contrastantes, des écussons spéciaux sur la boîte à gants et les appuis-tête des sièges et une garniture de toit en Alcantara.

Le prix canadien est fixé à 221 500 $ ; le 25 août, Acura fournira plus de détails sur le processus de commande.