D’autres détails sur l’Acura TLX 2021

Acura dévoile sa nouvelle TLX 2021 au compte-gouttes; voici une autre goutte.

Demain, nous aurons droit à la présentation virtuelle de la nouvelle génération de l’Acura TLX. Hier, la firme nous a donné un autre aperçu de son modèle, cette fois en nous offrant un peu plus de détails. Après l’arrière il y a quelques jours, on a eu droit à l’avant… et à un aperçu de la suspension.

D’ailleurs, Acura affirme que la 2021 TLX sera « la berline sport la plus rapide, la plus maniable et la mieux équipée de l’histoire de la marque ». Il nous faudra être patients avant de pouvoir la mettre à l’essai, mais ce qu’on nous transmet comme information jusqu’ici est prometteur. Cet optimisme est renforcé par le fait qu’on sait maintenant que la TLX profitera de sa propre plateforme et qu’elle sera équipée d’une suspension avant à double bras triangulaire.

Les photos dévoilées montrent que la voiture empruntera le style du magnifique concept Type S. On sait aussi qu’une variante de performance sera au catalogue et qu’elle sera animée par un puissant moteur V6 turbo de 3 litres.

La photo publiée hier met l’accent sur la maniabilité de la voiture. En plus de la silhouette de l’avant, l’image montre que le TLX abandonnera les jambes de force Macpherson pour mettre à profit des bras de commande à double triangulation. L’approche est intéressante, mais pas nouvelle pour un modèle de la marque.

En fait, Acura a eu du succès avec cette approche de suspension à triangle avec des voitures de performance comme la Legend (1986-1995), l’Integra (1990-2001), la TL et la TL Type S (1996-2014), ainsi que la NSX (1991-2005). L’actuelle NSX utilise également la même configuration. La TLX devrait également profiter d’une « caisse très rigide » et d’un « châssis axé sur les performances ».

Pour l’instant, c’est tout ce que l’on sait, mais nous en aurons plus à vous communiquer demain sur le coup de midi.