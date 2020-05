En prévision de son dévoilement complet (et virtuel) la semaine prochaine, Acura nous a fourni aujourd’hui un premier aperçu et quelques détails à propos de sa berline TLX 2021, un modèle qui signifie l’arrivée de la deuxième génération du produit.

La première image dévoilée est celle de l’arrière du modèle et cette dernière nous montre un véhicule plus large, ainsi qu’une ligne de toit plus basse, tout comme quatre embouts d’échappement. Le reste demeure pour le moment inconnu, mais Acura promet qu’on va retrouver dans le design extérieur des références claires au concept Precision présenté en 2016 à Detroit, un modèle qui a lancé la signature actuelle des produits de la marque.

D’autres promesses avec cette nouvelle TLX ? Un style amélioré, bien sûr, mais aussi des performances et un raffinement accrus. Ainsi, la berline de luxe TLX 2021 sera plus rapide qu’auparavant et adoptera une allure plus audacieuse, notamment avec des courbes et des traits plus prononcés.

La Type S

L’image présentée montre la variante Type S du modèle, une déclinaison qui se situera au sommet de la hiérarchie. On peut donc repérer de larges stries sur le diffuseur arrière, des écussons spéciaux et d’autres éléments qui différencieront cette version plus sportive. L’édition Type S fait un retour au sein de la marque après une absence de 10 ans.

La nouvelle TLX est la dernière incarnation de la vision d’Acura nommée Precision Crafted Performance. Ainsi, après les débuts de la NSX de deuxième génération et du RDX de troisième génération, sans parler de l’ajout de modèles PMC (Performance Manufacturing Center) Edition qui sont aussi produits à l’usine qui assemble la NSX, nous assistons cette année au retour des variantes de performance Type S. De plus, on a droit aux débuts d’un nouveau moteur V6 turbo de 3 litres. Ce dernier fera ses premiers pas sous le capot de la variante Type S de la TLX.

La semaine prochaine, nous aurons pour vous tous les détails concernant l’Acura TLX 2021.

