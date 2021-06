L’Acura TLX Type S 2021 arrive en concession à 61 875 $

L’Acura TLX Type S 2021 va se pointer chez les concessionnaires canadiens le 30 juin prochain. Le prix de départ du modèle a été annoncé à 61 875 $, incluant les frais de transports et de préparation.

La variante de performance de la berline TLX est équipée d’un moteur V6 turbo de nouvelle conception. Ce dernier développe 355 chevaux et 354 livres-pieds de couple. Les autres versions du modèle sont animées par un 4-cylindres turbo de 272 chevaux. On parle donc d’une hausse importante en matière de puissance.

Le nouveau moteur va également servir la version Type S du MDX 2022, a déclaré Honda Canada. Quant à l’appellation Type S, on l’a déjà vue sur certains modèles offerts chez nous, plus précisément entre 2001 et 2010.

« L’approche Type S est reconnue par les amateurs de conduite qui recherchent une expérience plus dynamique avec plus de puissance, une meilleure tenue de route et un freinage plus puissant », a déclaré le constructeur via un communiqué.

Photo : Acura Acura TLX Type S 2021, arrière

L’Acura TLX Type S profite de freins Brembo à quatre pistons à l’avant, de roues plus grandes et de pneus plus larges, d’un mode de conduite supplémentaire (Sport+), ainsi que de couleurs extérieures et garnitures intérieures particulières.

Selon Honda Canada, la consommation de carburant de cette version sera de 12,3 litres aux 100 kilomètres en ville et de 9,8 litres sur l’autoroute. Au combiné, on devrait s’en tirer par 11,2 litres tous les 100 kilomètres.

