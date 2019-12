Acura n’a rien présenté d’officiel au Salon de l’auto de Los Angeles, mais les curieux étaient nombreux au stand de l’entreprise à admirer et photographier le concept Type S qui a été dévoilé en primeur au mois d’août dernier, soit au Concours d’Élégance de Pebble Beach.

Et pourquoi est-ce qu’on prend le temps de vous montrer ce modèle ? Parce qu’il est plutôt superbe et que si Acura poursuit dans la même direction en matière de design, on pourra peut-être assister à un retour en force de cette marque dont les produits sont depuis trop longtemps affublés de styles simplistes et fades.

Ce concept se démarque avec des angles spectaculaires, un capot qui n’en finit plus, un profil racé et une allure générale très sportive et raffinée. Ce qui est peut-être le plus intéressant, c’est que le design semble près de la production, nonobstant quelques éléments spécifiques à ce type de concept qui seraient sacrifiés, comme les rétroviseurs, par exemple.

Aucune information mécanique n’a été livrée, le modèle étant d’abord et avant tout une étude de style. Il est même assemblé sur une plateforme déjà existante de la marque.

Les éléments de design de cette étude seront pour la première fois visible sur la TLX Type S que la compagnie prépare. Pour l’instant, seuls des modèles recouverts d’un habit de camouflage ont été aperçus.

Vous pouvez être certains que nous allons surveiller la situation de près. On martèle depuis longtemps qu’on a besoin d’une direction en matière de design chez Acura. On a vu des progrès récemment, mais ça va prendre plus que cela.