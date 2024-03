Alfa Romeo est à Montréal pour les festivités entourant le Grand Prix de Formule 1 de ce week-end, et a trimbalé deux modèles attrayants à exposer dans le centre-ville. L'un d'eux est le très attendu VUS Tonale, mais l'autre était plus inattendu : une édition très limitée de la Giulia, exclusive au Canada.

À quel point l'Alfa Romeo Giulia Speciale 2022 est-elle limitée ? Seulement 15 unités seront produites.

La couleur verte audacieuse que nous voyons, le vert Montréal, n'était auparavant vue que sur les modèles Quadrifoglio de la marque, mais elle a été prêtée pour cette édition spéciale. La présentation officielle du modèle a été annulée par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le centre-ville de Montréal au mauvais moment, mais nous avons réussi à voir de près la voiture trempée par la pluie avant de nous mettre à l'abri.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

L'Alfa Romeo Giulia Speciale, sous la pluie ! Photo : D.Boshouwers

Le point de départ de la Giulia Speciale est la version Veloce AWD du modèle, qui est équipée d'un moteur 4-cylindres de 2,0-litres développant 280 chevaux et 306 lb-pi de couple. On retrouve également des éléments de tenue de route repris de la Giulia Quadrifoglio, comme la suspension adaptative, et d'autres éléments comme les seuils, les coques de rétroviseurs et la calandre en fibre de carbone, ainsi que des étriers jaunes pour accompagner les jantes en alliage de 19 pouces du modèle.

À l'intérieur, nous trouvons (on nous le dit, car il n'y a pas encore d'images), des surpiqûres rouges sur le tableau de bord et des accents en fibre de carbone tout autour. L'effet est similaire à celui de la Quadrifoglio, mais distinct en même temps.

Si vous comptez être l'un des 15 heureux acheteurs de la Giulia Speciale, vous devrez également prévoir au moins 71 995 $. Selon Alfa Romeo, les véhicules devraient commencer à être livrés aux concessionnaires dans le courant du mois de juin.