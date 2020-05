Les modèles Giulia et Stelvio d’Alfa Romeo vont profiter d’améliorations notables pour l’année 2020. La division italienne du groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles) en a fait l’annonce aujourd’hui, du moins en ce qui concerne les variantes performantes de ces modèles, soit les livrées Quadrifoglio.

Sous le capot, on ne retrouvera pas plus de puissance, toutefois. Il faut avouer qu’en la matière, on est déjà bien gâtés avec la cavalerie de 505 chevaux proposée par le moteur V6 turbo de 2,9 litres. Cependant, quelques mises à jour techniques sont dignes de mention.

Photo : Alfa Romeo Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2020

L’un des éléments clés est l’arrivée d’un nouvel écran pour le système multimédia, ce dernier offrant pour la première une interface tactile. Cette dernière est aussi plus facile à utiliser, ce qui ne sera pas un luxe. On raconte qu’elle sera similaire à celle que l’on trouve sur un téléphone intelligent. On profitera aussi des pages spécifiques aux modèles Quadrifoglio. Celles-ci vont avancer des mesures importantes telles que la température du moteur, la pression de la suralimentation et des chronomètres numériques pour mesurer l’accélération et la vitesse maximale.

Pour ce qui est du groupe d’instruments, on laisse les approches numériques à la concurrence. Les Alfa Romeo sont plutôt équipées de deux jauges analogiques entre lesquelles loge un écran d’informations de 7 pouces.

Une autre des mises à jour importantes est l’ajout de fonctions d’assistances électroniques plus avancées pour le conducteur. Il s’agit d’éléments pratiques comme l’alerte dans l’angle mort et l’aide au maintien de la trajectoire, ainsi que la reconnaissance des panneaux de signalisation et le régulateur de vitesse adaptatif avec assistance en cas d’embouteillage.

Photo : Alfa Romeo Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2020, intérieur

Les concepteurs ont également modifié la console centrale pour offrir un meilleur impact tactile et visuel, tout en offrant plus d’espaces de rangement. De nouveaux designs pour le volant et le levier de vitesse sont également proposés. Des ceintures de sécurité vertes ou rouges seront aussi livrables avec la version noire (de série). Les sièges sport avec garnitures en cuir et en Alcantara sont standard, mais les acheteurs peuvent ajouter des sièges baquets Sparco. Ces derniers sont dotés de coques en fibre de carbone.

Pour ce qui est de l’extérieur, il faut être un vrai passionné de produits Alfa Romeo pour remarquer les changements apportés. Les feux sont plus foncés et de nouveaux accents noirs ont été greffés à l’avant et à l’arrière. L’équipementier Mopar a également mis au point une série de nouvelles caractéristiques, notamment un ensemble stylistique qui ajoute des accents en fibre de carbone à la calandre, aux capuchons des rétroviseurs latéraux et à l’aileron arrière.

Enfin, de nouvelles couleurs sont livrables.

Les modèles retouchés seront mis en vente en Europe cet été et nous parviendrons par la suite. Pour l’instant, aucune date n’a été avancée et avec la pandémie, on va se contenter d’attendre avant qu’on nous confirme quoi que ce soit.