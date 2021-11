Auto123 a conduit l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2021. Voici ce que vous voulez / devez savoir.

Parmi les voitures de luxe performantes, l’Alfa Romeo Giulia dans sa livrée Quadrifoglio est celle que l'on choisit quand on veut se démarquer du lot, quand ce lot consiste de BMW, Audi et quelques autres divisions au passé glorieux.

Le fait est que l'on trouve relativement peu de Giulia sur les routes canadiennes. Cela est dû en partie à la réputation douteuse d'Alfa Romeo en matière de fiabilité, et en partie au fait que la fidélité à une marque dans cette catégorie est plutôt solide. Il est difficile de déloger les conducteurs de BMW et d'Audi de leur choix.

Bien sûr, de nombreux acheteurs du segment ont tendance à louer pendant quelques années et à opter ensuite pour un nouveau modèle, la durabilité ne devrait donc pas poser de problème. Qui plus est, cette voiture est belle, très belle même.

Photo : D.Boshouwers Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2021, avant

L'extérieur

- La silhouette et l'allure générale de la Giulia sont mises en valeur par le bouclier avant plus large de la variante Quadrifoglio, le diffuseur arrière, les bas de caisse, les voies élargies, les jantes surdimensionnées et la fibre de carbone pour l'aile et le capot (disponible en option).

- L’écusson en forme de trèfle à quatre feuilles est un autre indice qui permet aux autres de savoir que vous êtes au volant d'une version améliorée de la voiture.

Photo : D.Boshouwers Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2021, écusson Quadrifoglio

Photo : D.Boshouwers Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2021, intérieur

L'habitacle

- Le flair italien est ici à l'œuvre dans un habitacle garni de cuir, avec un combiné d'instruments au look rétro et des sièges enveloppants.

- Le bouton de démarrage se trouve sur le volant, à la manière d'une Ferrari; derrière lui, à l'arrière du volant sur la colonne de direction, se trouvent des palettes de commande de taille comique.

- L'écran multimédia principal est correctement intégré à la console centrale et ne semble pas collé sur le dessus de celle-ci. Les menus trop compliqués auraient cependant besoin d'être simplifiés.

- Heureusement, il y a un bouton sur la console inférieure pour naviguer à travers cet écran multimédia; c'est toujours le meilleur système à mon avis.

- L'espace aux places arrière est un peu exigu.

Photo : D.Boshouwers Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2021, profil

Les versions

- La version de base de la Giulia Sprint AWD (51 590 $, avant les frais de préparation et de transport) regarde vers le haut de l'échelle les variantes Ti AWD (56 090 $) et Ti Sport AWD (58 840 $); la Quadrifoglio les domine toutes, et elle est vendue en conséquence à 92 490 $. Elle porte l’écusson du trèfle à quatre feuilles pour que tout le monde sache ce que vous conduisez.

Le groupe motopropulseur

- Alors que la Giulia Sprint est équipée d'un moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres développant 280 chevaux et 306 lb-pi de couple relié à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports, la variante Quadrifoglio reçoit un moteur V6 biturbo développant 505 ch et 443 lb-pi de couple ; notez qu'elle n'est disponible qu'en configuration deux roues arrière motrices.

Photo : D.Boshouwers Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2021, trois quarts arrière

La conduite (Quadrifoglio)

- Un moteur musclé qui livre suffisamment de puissance pour rendre la conduite très savoureuse, et la voiture se comporte merveilleusement bien sur les routes sinueuses.

- Jouez avec les réglages (vous voudrez la placer en mode Sport : la lettre « d » sur la molette), et Race si vous voulez désactiver le système de contrôle de la traction) pour obtenir le maximum du moteur (et le meilleur son).

- Le petit délai de réponse des deux turbos que vous ressentirez finira soit par vous gêner, soit par s'estomper au fur et à mesure que vous apprécierez les nombreuses qualités routières de la voiture.

- Les sièges sport enveloppants, qui constituent peut-être le meilleur élément d'un habitacle solide, mais pas super luxueux pour le prix demandé pour ce modèle, rendent encore plus agréables tous ces déplacements à travers vos paysages de campagne préférés.

La concurrence principale

Audi RS 5

BMW M3

Infiniti Q50 Red Sport

Mercedes-AMG C63 S

Photo : D.Boshouwers Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2021, volant

Fiche technique

.. Transmission Auto à 8 rapports Rouage roues arrière motrices Consommation (ville) 13,5 litres / 100 km Consommation (route) 9,3 litres / 100 km Consommation (combiné) 11,6 litres / 100 km Moteur Type essence Puissance 505 ch Couple 443 lb-pi Cylindres 6 Cylindrée 2.9 litres Capacités Espace de chargement 480 litres Dimensions Longueur 4639 mm Largeur 1874 mm Hauteur 1426 mm Empattement 2820 mm Garantie 4 ans / 100 000 km Prix 92 490 $

Photo : D.Boshouwers Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2021, arrière