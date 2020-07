Auto123 se déplace (virtuellement) pour une présentation d’Alfa Romeo de ses produits… 2020.

Chez Alfa Romeo, division du groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles), on ne fait rien comme les autres. Si c’est souvent rafraîchissant, c’est parfois malaisant et incompréhensible, aussi.

Tenez, on nous a conviés à une petite présentation virtuelle aujourd’hui pour nous faire quelques annonces à propos des modèles de la marque. Ce à quoi on a eu droit, c’est aux modifications apportées aux produits de la gamme, des mises à jour esthétiques et technologiques, essentiellement.

Jusque-là, ça va. Le hic, c’est que les changements concernent les modèles 2020. Oui, 2020. Nous sommes en juillet, rappelons-le. Qu’en est-il des versions 2021 ? Bien sûr, elles profiteront aussi de ces améliorations, mais d’autres changements pourraient survenir. Et on ne sait trop quand vont se pointer les millésimes 2021. Bref, qu’est-ce qu’on disait… qu’Alfa ne fait rien comme les autres ?

Ça peut être intéressant d’agir à contre-courant pour une marque qui a besoin de faire sa place, mais il faudrait peut-être le faire de façon plus organisée, éclatante. Enfin.

Photo : Alfa Romeo Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2020, intérieur

La berline Giulia, notamment, jouit de modifications au design de son habitacle et de son système multimédia.

Dans un premier temps, on a redessiné la console centrale afin de lui donner une touche un peu plus classique, mais aussi la rendre plus fonctionnelle, que ce soit en matière de rangement et d’ergonomie. Idem pour le volant qui profite de légères retouches.

Ce qui retient surtout l’attention cependant, ce sont les modifications apportées au système multimédia. C’est simple, l’unité qui équipait les modèles jusqu’ici était carrément merdique. Pire, alors que l’approche tactile est partout à travers l’industrie, on ne pouvait qu’accéder aux menus via une molette. Et c’est sans compter sur l’interface inutilement compliquée, un truc qui nous renvoyait quasiment à l’époque du paléolithique.

La nouvelle génération semble offrir une approche beaucoup plus conviviale et, oui, elle pourra recevoir les commandes tactiles. L’écran, qui faisait 6,5 pouces, voit sa taille passer à 8,8 pouces. Il peut être livré avec ou sans la navigation. Il faudra bien sûr en faire l’essai, mais on semble avoir fait un pas en avant ici.

Photo : Alfa Romeo Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2020

Un nouveau système de connexion (Alfa Connect) permettra d’exécuter quelques fonctions à distances avec son téléphone comme démarrer le véhicule, le verrouiller ou le déverrouiller, activer le système d’alarme et effectuer des appels d’urgence au service d’assistance routière. En option, la recharge sans fil pour appareils cellulaires sera possible.

La Giulia profitera aussi de capacités autonomes de niveau 2, ce qui signifie que sur l’autoroute, grâce au régulateur de vitesse adaptatif, il sera possible de se laisser guider par la voiture sur des distances données, même lorsque des freinages et des accélérations seront requis.

Bref, comme vous pouvez le voir, on retrouve surtout des changements qui visent à garder le modèle concurrentiel sur le marché. La Giulia n’est pas la plus populaire de son segment, mais Alfa Romeo voit sa présence en Amérique du Nord comme un long fleuve tranquille, une croissance qui se fait un pas à la fois. La vision est à long terme, disons.

Photo : Alfa Romeo Prototype Alfa Romeo Tonale

La prochaine grande nouvelle provenant de ce constructeur sera l’arrivée du VUS Tonale. Ce dernier profitera assurément des éléments qui viennent d’être introduits.

Nous aurons l’occasion de revenir là-dessus lorsque nous ferons l’essai des modèles « améliorés » au cours des prochaines semaines.