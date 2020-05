Chaque année, Consumer Reports publie sa liste des véhicules neufs les plus fiables sur le marché. Le magazine américain produit également une liste des véhicules les moins fiables disponibles chez les concessionnaires. Dans les deux cas, les résultats demeurent des estimations basées sur l’historique des modèles, ainsi que sur quantité de données recueillies auprès des propriétaires.

Il est toujours important de rappeler qu’avec ce genre de palmarès, on fait état d’une situation générale. Les véhicules qui suivent présentent plus de problèmes que la moyenne selon Consumer Reports, mais il est possible que vous soyez propriétaire d’un exemplaire qui va se montrer… exemplaire !

Il est aussi à noter que le palmarès de Consumer Reports se base sur 17 points d’analyses précis, par exemple la fiabilité du système multimédia, les problèmes de transmission une fois la garantie terminée, la solidité de l’assemblage, les freins, le système 4X4, etc.

Néanmoins, si vous êtes présentement à la recherche d’un véhicule, peut-être devriez-vous vous poser quelques questions concernant les modèles suivants.

On amorce le palmarès avec le 10e véhicule le moins fiable sur le marché pour se rendre à celui qui est le plus… moins fiable.

10 — Chevrolet Colorado

Génération actuelle : 2015

Refonte prévue : 2022-2023

Problèmes courants recensés : transmission, système d’entraînement, système multimédia.

Consumer Reports anticipe une fiabilité bien en deçà de la moyenne. Quant à la satisfaction prévue des propriétaires, elle est sous la moyenne. Le GMC Canyon, le cousin du Chevrolet Colorado, hérite du même classement, bien entendu.

Notre Essai du Chevrolet Colorado 2020