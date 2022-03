On a eu l’occasion d’aborder le sujet lors de la présentation du VUS Tonale par Alfa Romeo il y a quelques semaines. La firme italienne souhaite faire croître son portfolio pour être plus concurrentielle sur le marché.

Lors d’une entrevue accordée au magazine néerlandais Autoweek, Jean-Philippe Imparato, le chef de la direction d’Alfa Romeo, a confirmé l’arrivée de modèles plus massifs destinés à rivaliser avec les BMW X5, X6 et Série 7 de ce monde.

Cela signifie que les véhicules prévus à l’agenda vont se positionner au-dessus de tous ceux qui sont actuellement proposés, y compris le nouveau Tonale. Le grand patron de la firme avait déjà mentionné que d’autres produits allaient s’ajouter à la famille, mais c’est la première fois qu’il mentionne le format de ces derniers, et par ricochet les segments où ils vont œuvrer.

On sait aussi qu’un modèle d’entrée de gamme est prévu. Ce dernier, de format sous-compact, devrait se pointer en 2024.

L’annonce de véhicules plus gros n’est pas une surprise et elle démontre que la tendance que l’on observe depuis des années à travers l’industrie n’est pas sur le point de s’estomper. Les VUS ont la cote, spécialement les plus gros modèles. Ces derniers sont plus rentables, ce qui ne peut que servir la cause d’Alfa Romeo. La Chine est aussi dans la mire du constructeur. On l’a vu avec d’autres fabricants, le succès là-bas est une porte ouverte sur la rentabilité.

Les modèles anticipés sont attendus d’ici 2027.

Ce qui nous reste à savoir, c’est le niveau d’électrification de tous ces produits. On sait que la marque souhaite que 100 % de ses ventes européennes soient électriques en 2030, ce qui nous assure la présence de certains produits électrifiés dans le lot.

Plus de détails suivront.