Alfa Romeo dévoile le Tonale 2023

Photo : Alfa Romeo Alfa Romeo Tonale 2023, profil

On entend parler de ce véhicule depuis un certain temps déjà, mais il a enfin été dévoilé par son créateur ; le Tonale (il faut prononcer Tonnallé) est maintenant une réalité et il s’inscrit officiellement dans la gamme Alfa Romeo.

Évidemment, pour une famille qui ne compte qu’une poignée de modèles, l’arrivée d’un nouveau joueur est une grosse nouvelle. Elle l’est encore plus si l’on considère le segment dans lequel va évoluer le Tonale, soit celui des VUS sous-compacts de luxe, un créneau en pleine effervescence et fort populaire auprès des acheteurs.

Maintenant, est-ce que le produit présenté a tous les outils pour s’imposer ?

Esthétiquement, ce Tonale n’est pas très différent du concept que nous avions vu pour la première fois en 2019. Il reprend les éléments de designs propres à la marque, que ce soit ce triangle inversé au cœur du faciès ou encore ces jantes qui adoptent comme thématique la surface d’une vieille roulette de téléphone.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Alfa Romeo Alfa Romeo Tonale 2023, avant

Mécaniquement, les options seront nombreuses à travers la planète. Chez nous, deux propositions vont apparaître au menu. La première est une configuration hybride rechargeable qui va se composer d’un 4-cylindres turbo de 1,3 litre offrant 180 chevaux, responsable d’animer les roues avant. Un moteur électrique de 121 forces va quant à lui s’occuper du train arrière. Au total, on parle d’une capacité combinée de 272 étalons.

Le moteur électrique tire quant à lui son énergie d’une batterie lithium-ion de 15,5 kWh. Une boîte de vitesse automatique à six engrenages est mariée au tout et l’autonomie proposée est chiffrée à 48 km pour notre marché.

Trois modes de conduite seront accessibles ; un qui combine les moteurs thermique et électrique, un deuxième destiné aux déplacements en mode purement électrique, ainsi qu’un troisième, dynamique, pour les performances maximales des deux mécaniques.

Autrement, les acheteurs pourront opter pour un 4-cylindres en ligne turbo de 2 litres, cette fois associé à une transmission automatique à neuf rapports. Ce bloc va proposer 256 chevaux et un couple de 295 lb-pi, une capacité qui sera aussi envoyée aux quatre roues.

Alfa Romeo promet bien sûr que la conduite de son Tonale sera sportive. Là-dessus, nous n’avons aucun doute.

Pour ce qui est du format, on y faisait référence plus tôt, il s’inscrit sous la catégorie des VUS compacts. Il sera donc sous le Stelvio dans la gamme. À 178,3 pouces (ou 4529 mm), il est juste un peu plus long qu’un BMW X1, mais 6 pouces (ou 152 mm) plus courts qu’un X3.

Photo : Alfa Romeo Alfa Romeo Tonale 2023, intérieur

À bord, tout semble avoir été fait pour mettre le conducteur au centre de l’expérience. Lors de la présentation, quelques éléments ont retenu notre attention. D’abord, la présence du système multimédia Uconnect 5 sur fond d’écran de 10,3 pouces. Considérant qu’Alfa nous a proposé des systèmes au fonctionnement merdique avec ses Giulia et Stelvio lors de leurs débuts, voilà une bonne nouvelle.

Puis, devant le conducteur va reposer un combiné de jauges à affichage numérique sur écran de 12,3 pouces. La touche intéressante, c’est qu’une des options va faire apparaître une instrumentation rétro, rappelant le riche passé de la marque. Le compteur kilométrique va prendre l’allure des roulettes que tous les plus vieux ont connues alors que le compte-tours va faire voir des chiffres inclinés comme on pouvait le voir avec les sportives Alfa de l’époque. Un beau clin d’œil.

Bien sûr, Apple CarPlay, Android Auto et la recharge sans fil pour cellulaires seront de série. Le système Uconnect 5 va même inclure l’assistant virtuel Alexa d’Amazon. Il sera même possible de faire livrer des colis à son véhicule qui pourra servir d’endroit de réception si on est absent. Plutôt original.

L’offre en matière de sécurité sera aussi complète, a-t-on besoin de le mentionner.

Photo : Alfa Romeo Alfa Romeo Tonale 2023, trois quarts arrière

Le Tonale sera offert avec deux niveaux de finition : Sprint et Veloce. La première version pourra recevoir quantité d’options permettant à l’acheteur de personnaliser son modèle. La deuxième variante sera du style tout inclus. Nous aurons bien sûr l’occasion de revenir sur cette question. Chose certaine, le modèle semble fort prometteur.

Produit à l’usine Giambattista Vico située dans la région de Naples, en Italie, le Tonale va faire ses premiers pas ce printemps sur le marché européen alors qu’il est attendu tout juste avant la fin de la présente année en Amérique du Nord.

Le Tonale sera suivi par d’autres véhicules électrifiés au sein de la gamme Alfa Romeo. En fait, ce VUS représente le début d’une nouvelle ère pour la compagnie.