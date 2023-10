Lorsqu’il est question d’Alfa Romeo en Amérique du Nord, on ne peut pas parler d’une histoire à succès jusqu’ici. Ce n’est pas que les produits offerts ne sont pas intéressants, c’est que les acheteurs ne sont pas nombreux à les réclamer.

Et les changements sont peu nombreux dans la gamme. La berline Giulia et le VUS Stelvio sont parmi nous de façon inchangée depuis des années. Et ce n’est pas avec la 4C, cette magnifique sportive exotique qui n’a fait que passer, qu’on espérait battre des records de vente.

Pourtant, le discours est positif ces jours-ci chez la marque italienne.

Alfa Romeo Tonale 2024 Photo : Alfa Romeo

En entrevue avec le site Autocar, le chef de la direction de l’entreprise, Jean-Philippe Imparato, a déclaré que la marque qu’il dirige fait plus d’argent qu’elle n’en dépense avec chaque véhicule vendu, ce qui augure bien pour l’avenir. L’arrivée du VUS Tonale y est pour quelque chose, car ce dernier connaît des débuts intéressants. Concrètement, Alfa Romeo pourrait livrer 90 000 modèles en 2023, un chiffre qui sera appelé à croître de façon importante d’ici 2025.

En fait, Jean-Philippe Imparato prévoit qu’Alfa Romeo va battre son record de ventes annuelles de 1990. Ce dernier était de 223 643 unités. On se souviendra qu’à l’époque, le portfolio de la marque était plus garni, la gamme beaucoup plus diversifiée. On prévoit néanmoins une croissance au cours des deux prochaines années, notamment en raison du Tonale, mais aussi d’un autre VUS qui devrait se positionner sous le nouveau venu dans l’offre. Cela signifie donc un prix plus intéressant, ce qui devrait rejoindre plus d’acheteurs.

Le modèle en question sera tout électrique et agira comme le cousin luxueux des Fiat 600 et Jeep Avenger. Sa venue chez nous est loin d’être certaine, toutefois, car son format sera vraiment petit. Des modèles plus massifs sont prévus pour notre marché, mais ils seront présentés dans la deuxième moitié de la décennie.

En attendant, nous aurons assurément droit au renouvellement de la Giulia et du Stelvio qui passeront au tout électrique.

Alfa Romeo Stelvio Photo : D.Boshouwers

Jean-Philippe Imparato a précisé qu’Alfa Romeo n’était pas à la recherche d’un volume de vente à tout prix. Plutôt, elle se concentre sur les marges bénéficiaires qu’elle espère voir atteindre au moins 10 %. Il a ajouté qu’un flux de trésorerie sain créerait de nouvelles opportunités pour de nouveaux véhicules.

Il y a donc lieu d’être positif chez Alfa Romeo qui a su profiter de la création de Stellantis au début de 2021. On se souviendra que le grand patron du groupe, Carlos Tavares, avait donné 10 ans à chacune des marques de l’empire avant de prendre des décisions les concernant. Alfa Romeo est peut-être en train d’assurer sa survie.