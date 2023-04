Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 100e anniversaire 2024 - Logo Photo : Alfa Romeo

• Alfa Romeo présente des éditions 100e anniversaire de ses deux modèles Quadrifoglio.

• Ces variantes des modèles Giulia et Stelvio 2024 ne seront produites qu'à 100 exemplaires chacune.

• Les modèles présentent un certain nombre d'indices visuels attestant de leur rareté et de leur spécificité.

Alfa Romeo a présenté ce matin les éditions spéciales 100e anniversaire de ses modèles Giulia Quadrifoglio et Stelvio Quadrifoglio 2024. Ces versions limitées sont destinées à marquer le centenaire de l'introduction du premier modèle Quadrifoglio. Il s'agit de la version "Corsa" de la RL, créée par Ugo Sivocci et présentée le 15 avril, 1923.

Alfa Romeo Giulia et Stelvio Quadrifoglio 100e anniversaire 2024 - Design extérieur Photo : Alfa Romeo

Les éditions spéciales présentent un certain nombre d'indices visuels qui les distinguent des modèles Giulia et Stelvio Quadrifoglio. Les véhicules roulent sur des jantes en alliage sport à 5 trous (19 pouces pour la berline Giulia et 21 pouces pour le VUS Stelvio), derrière lesquelles se trouvent des étriers de frein dorés exclusifs. Ils reçoivent également une calandre et des coques de rétroviseurs en fibre de carbone, ainsi qu'un écusson spécial Quadrifoglio 100th Anniversary sur les garde-boue.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 100e anniversaire 2024 - Intérieur Photo : Alfa Romeo

À l'intérieur, on retrouve le même écusson et des touches exclusives comme la finition en fibre de carbone 3D sur le tableau de bord, le tunnel central et les panneaux de porte. La combinaison de matériaux cuir noir-Alcantara est rehaussée de surpiqûres dorées et d'une broderie « 100 » sur le tableau de bord. Le volant reprend les mêmes matériaux mais avec des surpiqûres noires, ainsi que des accents en fibre de carbone.

Alfa Romeo indique que les éditions 100e anniversaire des Giulia Quadrifoglio et Stelvio Quadrifoglio 2024 seront disponibles chez les concessionnaires canadiens au 3e trimestre 2023, soit au course de l'été. L'entreprise n'a pas précisé le nombre d'exemplaires réservés à chaque marché, mais avec seulement 100 exemplaires de chaque, nous ne nous attendons pas à en voir beaucoup au Canada.

Rappelons qu'Alfa Romeo a déjà annoncé qu'elle compte présenter des versions toutes électriques des Giulia et Stelvio en 2025.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 100e anniversaire 2024 - Trois quarts arrière Photo : Alfa Romeo