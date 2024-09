Dans une affaire qui a attiré l’attention des médias suisses, un avocat fortuné a été condamné à une amende astronomique pour conduite dangereuse sur l’autoroute. L’incident s’est produit sur l’autoroute A1, près de Zurich, où le fautif a été intercepté pour avoir suivi un autre véhicule de trop près (entre 8 et 12 mètres), tout en roulant à une vitesse de 120 km/h.

Des contraventions à géométrie variable

Le conducteur, un avocat de 58 ans, se trouvait au volant de sa BMW 540 d turbodiesel lorsqu’il a été arrêté. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce comportement n’est pas seulement une question de marque, mais aussi de la manière dont la Suisse applique ses lois. En effet, la réglementation suisse sur les amendes journalières stipule que les pénalités doivent être proportionnelles aux revenus du contrevenant.

L’avocat en question gagne environ 1,7 million de francs suisses par an, soit un peu plus de 2,7 millions de dollars au taux de change actuel. Selon le système des amendes journalières, ces dernières peuvent varier entre 30 et 3000 francs par jour. Dans ce cas, le tribunal a décidé d’imposer 50 amendes journalières de 1970 CHF chacune, totalisant 98 500 francs, soit environ 157 412 $ CA. À cela s’ajoute une amende complémentaire de 15 000 francs et 5000 francs de frais de justice.

Panneau de limite de vitesse, en Suisse | Photo : Wikimedia Commons

Une contre poursuite infructueuse

L’avocat a tenté de contester la décision en appel, arguant que les policiers avaient omis de l’informer de ses droits lors de l’interrogatoire et que les vidéos utilisées pour évaluer la distance de sécurité étaient inexactes. Cependant, ces arguments ont été rejetés par la cour, qui a maintenu la condamnation malgré les tentatives de défense de l’avocat.

Le tribunal a également pris en compte les caractéristiques de la BMW, dont l’avocat vantait les « freins de sport et de course ». Mais cela n’a pas suffi à influencer la décision du tribunal, qui a confirmé que la qualité des freins ne changeait rien à la gravité des faits.

Une leçon coûteuse

Finalement, bien que la cour ait réduit l’amende complémentaire à 10 000 francs, le montant total de la pénalité reste conséquent. Avec l’amende journalière toujours en vigueur, l’avocat devra débourser 111 500 francs, soit un peu moins de 131 500 $ CA. Peu importe le revenu, perdre une telle somme d’argent pour conduite agressive est une leçon coûteuse.

Ainsi, même pour les plus fortunés, les règles de la route en Suisse sont strictes et l’argent ne garantit pas l’impunité.