Voici notre aperçu du Salon de l'auto de Los Angeles 2018, qui s’entame mercredi avec les journées de presse habituelles. Le Salon ouvre ses portes aux membres du grand public le 30 novembre.

Nous avons constaté lors de la compilation de cet aperçu des grandes révélations et présentations à quel point la balance penche en faveur des constructeurs européens et asiatiques en 2018. Sur la vingtaine de modèles qui méritaient d’être soulignés ici, seulement deux proviennent de fabricants américains. Et on est sur sol américain !

Il s'agit là possiblement s’une simple anomalie, et d’ailleurs on peut penser que les constructeurs américains seront plus présents au prochain salon de l’automobile de Detroit, en janvier 2019. En tout cas, voici les nouveautés marquantes que nous réserve le Salon de Los Angeles de cette année.

Prototype Audi e-tron GT

Le multisegment électrique e-tron d’Audi a été présenté plus tôt cet automne lors d’un événement spécial à San Francisco. Le constructeur allemand descend maintenant la côte pour présenter son concept e-tron GT. Le coupé quatre portes tout électrique démontre que la société veut étendre son plan d’électrification pour inclure les modèles plus sportifs de la gamme Audi.

Soit dit en passant, l’e-tron sera également exposé au salon de Los Angeles, tout comme les A6, A7, A8 et Q8.

Galerie de photos du Audi e-tron 2019

