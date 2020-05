La pandémie du coronavirus a des répercussions à tous les niveaux de notre quotidien, l’industrie automobile qui n’échappe pas à cette crise d’ordre mondial. Tous les constructeurs ont dû ralentir ou même stopper la production dans plusieurs usines à travers le monde, incluant chez nous où quelques modèles très populaires sont assemblés.

Les différents réseaux de concessionnaires sont également concernés par cette crise mondiale, car plusieurs d’entre eux doivent continuer d’offrir des services de base à leur clientèle, voire même de poursuivre la livraison de véhicules neufs à certains consommateurs qui ont besoin d’un véhicule pour passer au travers de cette période incertaine.

Pour y voir plus clair, nous avons sondé les principaux constructeurs au pays qui ont bien voulu nous informer sur leurs pratiques chamboulées par la situation des dernières semaines.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Capital Hyundai Concessionnaire Hyundai à Saint-Jean, Terre-Neuve

1. Mesures d’aide à la clientèle

En premier lieu, la question cruciale pour bien des automobilistes était de savoir ce que les manufacturiers ont mis en place pour venir en aide à leurs clients.

La plupart sinon tous les fabricants offrent aux clients la possibilité de reporter des paiements sur le financement ou la location, ou encore de reporter les premiers paiements à l’achat d’un nouveau véhicule et ce, pour des périodes de trois mois ou même jusqu’à six mois. Voici des informations plus précises en ce qui concerne chaque manufacturier.

Audi - Le constructeur aux quatre anneaux conseille à sa clientèle de contacter directement Audi Finance pour s’entendre sur un report de paiement. Il est possible de les joindre à info@audifinance.ca ou par téléphone via le 1-888-412-2834.

BMW - Pour joindre l’aile financière de BMW Canada, il est possible de le faire via courriel au customer.service@bmw.ca ou par téléphone au 1-800-3000-BMW ou au 1-800-300-0269.

Photo : Canada247 Concessionnaire BMW à Sudbury, en Ontario

FCA (Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ram) - Bien implanté au pays, notamment avec ses trois usines, le groupe FCA propose aussi à sa clientèle de reporter le paiement de leur véhicule, et ce, jusqu’à 120 jours, suite à l’achat. De plus, le site web de chaque division automobile du constructeur italo-américain a été remanié pour faciliter le magasinage avec quelques outils supplémentaires comme l’approbation au crédit ou même la discussion avec un conseiller. Il s’agit toutefois d’une promotion pour les nouveaux achats. Pour les clients existants, FCA recommande de communiquer avec les prêteurs pour planifier un report de paiements.

Ford / Lincoln - En ce qui concerne les produits Ford et Lincoln, le constructeur de Dearborn recommande de communiquer avec Ford Crédit Canada au 1-877-636-7346, l’aile financière qui est en meilleure posture pour répondre aux nombreuses interrogations de la clientèle sur le report possible de paiements. Chez Lincoln, le numéro de téléphone est le 1-855-766-8909. Les deux marques proposent aussi de reporter le paiement de leur véhicule nouvellement acheté, et ce, jusqu’à une période de six mois.

GM (Buick, Cadillac, Chevrolet et GMC) - Le géant américain nous a assuré qu’il s’engageait à garantir l’accès aux transports à sa clientèle, la Financière GM qui se dit prête à aider les consommateurs en cette période de pandémie. Pour de plus amples informations, GM recommande à sa clientèle de visiter le site GMFinancial.ca ou de contacter par courriel au cservice@gmfinancial.com . Un numéro de téléphone sans frais est également disponible au 1-800-465-4591.

Photo : D.Boshouwers Concessionnaire Chevrolet à Red Deer, en Alberta

Honda / Acura - La marque Honda est elle aussi affectée par la crise de la COVID-19, notamment à son usine d’Alliston en Ontario. Pour le soutien à sa clientèle, le numéro sans frais de Honda est le 1-800-387-5399 et l’adresse courriel pour joindre la division canadienne est le cs@honda.ca. Chez Acura, il faut plutôt composer le 1-866-899-4440, tandis que l’adresse courriel est le concierge@acura.ca . Comme le souligne le nouveau président et chef de la direction de Honda Canada, Jean-Marc Leclerc, il est toujours possible pour un client de Honda ou d’Acura de prendre un arrangement avec l’aile financière, et ce, malgré les 20 000 demandes et plus déjà reçues depuis le début de la pandémie.

Hyundai / Genesis - Le constructeur Hyundai offre également la possibilité de reporter à plus tard le paiement d’un véhicule, qu’il soit loué ou acheté. Plusieurs plans sont disponibles; il est donc préférable de communiquer avec les personnes ressources à ce sujet. Hyundai propose aussi de prolonger les locations et les garanties pour certains véhicules.

Le même constat s’applique à la clientèle de la marque luxueuse Genesis, le constructeur qui est déjà habitué à une expérience de service à distance depuis son arrivée sur le marché canadien. Et, à l’instar des clients Hyundai, ceux de la division luxueuse peuvent aussi prendre un arrangement de report de paiements.

Jaguar-Land Rover - Au sein du groupe britannique, il était possible de reporter les versements dans le cas d’un nouveau modèle Jaguar et Land Rover, et ce, jusqu’au 30 avril dernier. Il sera intéressant de voir si cette stratégie sera prolongée pour mousser les ventes en cette période de pandémie.

Photo : Jaguar Concessionnaire Kia à Gatineau, au Québec

Kia - À l’instar de Hyundai, la marque Kia croit également à une stratégie à 0 % d’intérêt en plus de reporter le premier versement lorsqu’un acheteur décide d’acheter un nouveau modèle Kia jusqu’à 120 jours plus tard. Pour la clientèle existante, Kia Canada propose de communiquer avec l’aile financière au 1-866-250-3151; vous pouvez obtenir plus d’informations en visitant le site Kia Motors Financial.

Mazda - Le constructeur de la MX-5 demande en premier lieu à sa clientèle de communiquer avec leurs concessionnaires respectifs pour s’assurer des heures d’ouverture en cette période de pandémie. Mazda Canada donne ce numéro 1-888-703-8857 pour tous ceux qui ont des questions sur le report de paiements. Il est également possible de joindre la Banque Scotia au 1-833-415-4357 pour de plus amples renseignements.

Mercedes-Benz - Sur le site web de la division à l’étoile argentée, on recommande de discuter avec un membre de l’équipe canadienne afin d’étudier les options si jamais un consommateur affecté par la crise n’arrivait pas à payer. Il est possible de joindre l’équipe des finances au 1-888-532-7362.

Mitsubishi - Mitsubishi peut accommoder un nouveau client désireux d’acheter un véhicule Mitsubishi et même pour les clients existants. La marque nipponne mentionne tout de même dans son communiqué que les clients doivent avoir été touchés par le coronavirus. Au moment de mettre sous presse, l’aile canadienne de la marque venait aussi d’élargir son programme d’aide aux héros-répondants qui luttent contre la COVID-19. Pour joindre les Services financiers Mitsubishi Motors, composez le 1-877-739-9837 ou écrivez au customerservice@mmfs.ca ou au servicealaclientele@mmfs.ca .

Photo : Mazda Concessionnaire Mazda à Richmond, en C.-B.

Nissan / Infiniti - L’aile financière NCF (Nissan Canada Finance) va quant à elle étudier chaque demande de client (cas par cas) qui désire reporter les versements liés à l’achat ou la location d’un véhicule de la marque. L’adresse courriel pour joindre le constructeur est le customer.service@nissancanada.com en prenant soin d’inclure votre nom complet, le numéro d’identification du véhicule (NIV) et le mode de contact préféré. La clientèle peut aussi appeler directement au 1-800-268-6499.

C’est la même procédure chez Infiniti pour ce qui est de l’adresse courriel. Toutefois, il faut appeler au 1-800-268-0875 pour l’ouest du pays et au 1-800-565-2445 pour l’est du Canada.

Porsche - Les clients peuvent demander un report de paiement jusqu’à concurrence de deux mois. Pour plus d’informations, la clientèle existante peut communiquer avec le service des finances (Porsche Financial Services Canada) au 1-866-321-2933 ou par courriel à l’adresse courriel pfs.customerservice@porsche.ca. Porsche offre également son service d'assistance routière sans frais à 250 000 travailleurs de la santé en Ontario pour un temps limité.

Subaru - Même si Subaru est un constructeur plus petit, il est possible de reporter à plus tard le paiement de son véhicule étoilé. Ici aussi, Subaru va étudier chaque demande au cas par cas, que ce soit une location ou un achat. Les clients peuvent en faire la demande via le portail de l’aile financière. Les acheteurs de nouveaux véhicules peuvent décider de reporter le premier versement à 120 jours plus tard, via les Services Financiers de Subaru. Pour plus d’informations, composez le 1-800-894-4212.

Photo : Subaru Concessionnaire Subaru à Moncton, au Nouveau Brunswick

Toyota / Lexus - Comme d’autres constructeurs au Canada, Toyota ou Lexus vont étudier chaque demande individuelle afin de mieux servir sa clientèle. Les consommateurs concernés peuvent joindre le portail des clients Toyota ou en composant le 1-800-661-3062.

Volkswagen - Il est possible de remettre à plus tard le paiement de son véhicule Volkswagen. La clientèle doit s’informer auprès de la division Volkswagen Finance via le courriel info@vwfinance.ca ou en appelant au 1-800-668-8224.

Volvo - Même le constructeur suédois permet à sa clientèle d’alléger son fardeau financier pendant la crise de la COVID-19. Les clients sont encouragés à communiquer avec leur concessionnaire ou directement avec le Service des Finances de Volvo Canada pour toute question sur le report de paiements.

Photo : Volkswagen Concessionnaire Volkswagen à Victoria, en C.-B.

2. La production de matériaux : Les constructeurs viennent en aide aux premiers répondants

Les constructeurs nous ont fait part des initiatives mises en place pour produire des matériaux médicaux afin de combattre le virus et assurer la sécurité des premiers répondants.

S’il y a un dénominateur commun à cette crise mondiale, c’est bien le souhait des constructeurs automobile de vouloir s’impliquer, et ce, à l’échelle planétaire. Que ce soit pour la production de matériel médical pour aider les membres du personnel de la santé ou pour aider financièrement ceux et celles qui viennent en aide aux gens affectés par cette pandémie, on peut sans l’ombre d’un doute affirmer que les divisions automobiles ont pour la majorité levé la main lorsque la crise est passée à un niveau incontrôlable.

GM Canada a fait l’annonce que ses usines de Woodstock et d’Oshawa allaient recueillir les équipements de protection individuelle pour aider le personnel hospitalier, en plus de fournir des conseils à un consortium de fournisseurs canadiens qui aident les entreprises locales de ventilateur à accroître leur production. Aux États-Unis, l’apport de GM est encore plus grand avec une participation active dans la production de ventilateurs et de masques pour combattre le virus.

Photo : Ford Ouvrier Ford

Ford Canada a mis la main à la pâte pour la production d’écrans faciaux à ses installations de Windsor, en plus de modifier ses normes de sécurité dans ses usines.

Le groupe FCA s’est aussi mis au travail pour ces fameux masques, devenus obligatoires en ces temps incertains. Les divisions du constructeur italo-américain situées à l’extérieur de l’Amérique du Nord se sont également penchées sur la production de ventilateurs pour les zones plus affectées par le virus, en Italie notamment. Qui plus est, FCA s’est aussi associé à différents organismes communautaires nord-américains venant en aide aux enfants dans le besoin.

Honda Canada s’est également engagé à la production d’équipement médical destiné au personnel hospitalier, notamment en Ontario où plus de 45 000 articles de protection ont été acheminés aux hôpitaux ontariens.

Mitsubishi Canada a fait un don de 50 000 $ au Club des Petits Déjeuners en plus de fournir une flotte de véhicules utilitaires à des fins communautaires à Vancouver, Toronto et Montréal.

Photo : Honda Concessionnaire Honda à Owen Sound, en Ontario

Le constructeur Hyundai, de son côté, n’a pas d’usine en sol canadien. La haute direction de l’aile canadienne a tout de même tenu à faire des dons au Boys and Girls Club of Canada, en plus d’encourager son réseau de concessionnaires de participer à l’effort collectif, notamment au Québec où quelques concessions ont fourni des véhicules aux pharmacies locales.

Toyota Canada a aussi tenu à s’engager durant cette période difficile. Par exemple, le partenariat avec Héma-Québec et la Société canadienne du sang a reçu plus d’un million de dollars en temps de publicité pour communiquer le besoin constant pour les dons de sang et les autres produits sanguins. Le constructeur égalise aussi les dons faits par les concessions Toyota au pays, jusqu’à concurrence d’un million de dollars.

Quant à l’équipement médical, environ 1000 masques respiratoires N95 ont été acheminés à des hôpitaux locaux, ainsi que des gants, des lunettes de protection et des protège-bottes hygiéniques. Quant à la production de marques de protection, le géant nippon s’est associé avec la firme Inksmith pour répondre à ce besoin criant en temps de crise.

Photo : Toyota Concessionnaire Toyota à Winnipeg, au Manitoba

3. Qu’en est-il des nouveaux véhicules à venir ?

Clairement, la crise actuelle a complètement chamboulé les plans des manufacturiers automobiles à travers le monde en ce qui a trait aux stratégies de lancement de produits.

Avec cette pandémie, la planète tout entière réalise que la santé passe désormais avant tout. Ce délai causé par les mesures de confinement a des effets sur plusieurs sphères de la société, même le monde de l’automobile.

La plus grande industrie au monde doit trouver le moyen de poursuivre ses opérations pour supporter sa clientèle dans un premier temps, mais aussi pour tous les travailleurs de l’automobile. Toute cette force de frappe doit retourner au travail éventuellement. Et pour ce faire, les lancements de nouveaux modèles doivent aussi avoir lieu, COVID-19 ou pas!

Si certaines divisions automobiles ont décidé de mettre sur la glace des lancements qui étaient prévus au printemps ou même à l’été – on pense notamment à cette poignée de salons remis à plus tard ou carrément annulés (Genève, New York et Détroit), d’autres ont carrément décidé d’aller de l’avant malgré l’impossibilité pour plusieurs médias de se déplacer. C’est là que les technologies de travail à distance entrent en jeu.

Photo : Hyundai Hyundai Elantra 2021

Dernièrement, Hyundai a procédé au lancement de sa berline Elantra 2021 grâce à la diffusion en direct sur le web, un procédé qui existait déjà auparavant, mais qui a permis d’en apprendre beaucoup sur la nouvelle berline sans même y toucher. Hyundai ne prévoit pas de délai majeur à cause de la pandémie. Même constat chez Genesis qui a lancé sa berline intermédiaire G80 remaniée pour 2021.

Chez Acura, la nouvelle berline TLX 2021 est la priorité de la division luxueuse, le constructeur qui a même procédé à une réunion virtuelle avec ses concessionnaires, selon les dires de Jean-Marc Leclerc. Ce dernier nous a également confirmé que la technologie avait très bien fonctionné pour montrer la version de production de la berline sportive.

Le printemps 2020 avait été identifié comme le moment propice pour General Motors de lancer quelques modèles électriques (GMC Hummer, Cadillac Lyriq et Chevrolet Bolt EUV), mais il semble que la pandémie va retarder quelque peu ces dévoilements, surtout à cause de la situation problématique aux États-Unis. Philippe-André Bisson, gestionnaire des communications de la marque au pays, nous a affirmé que le calendrier serait ajusté au fil du temps en fonction de l’évolution du dossier. Le GMC Hummer qui devait être montré le 20 mai devra attendre un peu plus tard, par exemple.

Photo : GMC GMC Hummer

Christine Hollander, directrice des communications pour Ford Canada, a déclaré qu’il était trop tôt pour savoir si des lancements allaient être affectés en lien avec la pandémie de la COVID-19. Le constructeur de Dearborn préparait également la venue du multisegment électrique Mustang Mach-E avant la fin de l’année, en plus des VUS plus robustes Bronco et Bronco Sport. Et que dire de la camionnette F-150 hybride 2021?

Bref, il y aura certainement des ajustements à apporter au calendrier de Ford dans les prochaines semaines. Le VUS électrique Lincoln qui devait être développé avec la firme Rivian a également été mis sur la glace.

Photo : D.Boshouwers Ford Mustang Mach-E

4. Aborder l’avenir – qu’en est-il des stratégies marketing ?

Énumérer les multiples stratégies déployées par les constructeurs au Canada depuis le début de la pandémie serait beaucoup trop long. Règle générale, cette situation inhabituelle a chamboulé les plans de toutes les divisions locales. Tous les constructeurs ont mis beaucoup d’emphase sur la sécurité et les efforts qu’ils mettaient pour garder la clientèle et leurs employés en sécurité ; plusieurs ont également mis de l’avant cette aide disponible pour le report des paiements et même l’extension des garanties et des locations.

Comme le faisait remarquer le nouveau président et directeur général de Honda Canada, Jean-Marc Leclerc, il fallait surtout et en premier lieu convaincre les consommateurs de rester à la maison afin que cette pandémie soit derrière nous le plus rapidement possible.

Ce qu’on a compris lors de notre sondage, c’est que les compagnies nagent actuellement dans l’incertitude quasi-totale concernant ce qui pourrait se produire lors des prochains mois, et quels seront les stratégies de relance une fois que les différents niveaux de gouvernement se mettent à ouvrir le robinet de l’économie. On peut les comprendre…

À plus court terme, il faudra surveiller l’évolution de la réouverture des concessionnaires au pays, ce qui risque de se faire de manière décalé à travers le pays, étant donné les différentes réalités vécues dans chaque province. Récemment, le gouvernement du Québec a d’ailleurs ajouté les établissements de la belle province à sa liste de commerces autorisés pendant la pandémie.