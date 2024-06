Il y a quelques semaines, on vous faisait part de certaines nouveautés concernant la prochaine génération du système d’intégration CarPlay d’Apple, que l’on retrouve avec les véhicules sur le marché depuis presque 10 ans déjà.

Hier, on apprenait d’autres trucs intéressants à propos de la prochaine mouture que prépare Apple, qui fait miroiter l’arrivée de cette dernière depuis deux ans déjà. Cette fois, c’est le site The Verge qui nous en apprend plus sur certaines des fonctionnalités de l’application à venir.

La première chose qui retient l’attention, c’est que le système ne va que fonctionner sans fil. À bord de certains véhicules, il est toujours nécessaire de le connecter de façon physique ; ce ne sera plus nécessaire, selon The Verge.

Le deuxième élément, nous en faisions mention dans notre première nouvelle concernant l’évolution du système, c’est qu’Apple CarPlay pourra s’afficher sur d’autres écrans que celui du système multimédia du véhicule (à la console centrale), si le constructeur l’autorise, bien sûr.

Cela veut par exemple dire que l’écran qui est devant le conducteur et qui affiche les informations relatives à la conduite pourra aussi être pris en charge par Apple CarPlay. Il sera possible de configurer le tout pour retrouver l’information souhaitée. Sur une des photos partagées, on voit même l’image d’un album relié à la pièce musicale qui a été sélectionnée.

L'interface du nouveau Apple CarPlay, dans un véhicule Aston Martin | Photo : Apple

Vous aurez remarqué que sur ce cliché, on peut voir un volant arborant le logo d’Aston Martin. Et que sur une autre, c’est celui de Porsche qui est bien visible. Les deux fabricants seront les premiers à intégrer la nouvelle génération d’Apple CarPlay.

Sur le tableau de bord Porsche, on peut voir que le système est présent sur les trois écrans du véhicule, y compris celui devant le siège du passager.



L'interface du nouveau Apple CarPlay, dans un véhicule Porsche | Photo : Apple

Ce que cela signifie, c’est que le système va avoir accès aux données du véhicule pour pouvoir afficher des éléments tels que la vitesse ou d’autres informations.

Les fonctions d’Apple Carplay seront également divisées en différents niveaux d’interface utilisateur. Un premier va s’occuper des informations contenues sur le téléphone, mais qui peuvent être envoyées différents écrans de la voiture, comme une liste de lecture Spotify ou une carte pour la navigation.

Un deuxième niveau d’interface utilisateur pourra être géré directement dans le véhicule, par exemple l’affichage des clignotants et le compteur kilométrique. Un troisième niveau d’interface, local, va contrôler les jauges, dont l’aspect pourra être personnalisé par les constructeurs. Il y aura une certaine harmonie dans l’affichage, toutefois, alors qu’Apple va continuer à utiliser la police d’affichage San Francisco.

Les fabricants qui craignent de laisser trop de place et de contrôle à Apple CarPlay pourraient également profiter d’un quatrième niveau d’interface utilisateur, cette fois pour gérer leur propre interface.

Bien sûr, il faudra voir quelle forme tout cela prendra et l’essai d’un modèle qui en est équipé sera nécessaire pour une évaluation plus complète. Chose certaine, il va falloir s’attendre à une riposte de Google et d’Android Auto.

En ces temps où certains constructeurs laissent de côté Apple CarPlay et Android Auto, on apprenait aussi, via une étude, qu’un consommateur sur trois considérerait ne pas choisir un modèle qui n’offre pas l’une de ces applications lors du renouvellement de son véhicule.

Chose certaine, avec la prochaine génération de CarPlay, Apple s’arrange pour demeure très pertinente et prisée.