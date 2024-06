Une version améliorée d’Apple CarPlay bientôt

Apple travaille sur la prochaine génération de son application CarPlay, qui peut être utilisée à bord de la plupart des véhicules de l’industrie par les propriétaires de cellulaires de marque Apple.

Depuis 2022, la compagnie fait miroiter une version de nouvelle génération de son système d’intégration. Hier, lors de la conférence annuelle des développeurs de l’entreprise, il a été possible de découvrir certaines des nouvelles fonctionnalités du système, qui devrait tranquillement être déployé dans le courant de la présente année.

Le changement le plus important sera le fait que CarPlay pourra se déployer au-delà de l’écran du système multimédia. En fait, l’application pourra s’intégrer au bloc d’instruments, devant le conducteur, ainsi que sur tout autre écran présent sur le tableau de bord.

C’est ce qu’on va appeler une intégration immersive.

Puis, les utilisateurs ne seront pas pris au piège avec un seul design générique, comme c’est le cas en ce moment où la présentation est la même d’un véhicule à un autre. Le système va proposer plusieurs modèles et variations de détails, qui permettront aux constructeurs de personnaliser l’apparence pour l’adapter à celle de leur véhicule.

Aston Martin et Porsche ont déjà donné un avant-goût de ce à quoi ressembleront leurs designs spécifiques.

Et les utilisateurs pourront personnaliser l’information qui sera affichée à l’écran. Apple promet un système très souple qui va permettre aux gens de vraiment personnaliser leur expérience.

De plus, de nouvelles applications vont permettre aux utilisateurs de contrôler diverses fonctions du véhicule, ce qui signifie qu’il ne sera plus nécessaire de passer d’un système à l’autre. La climatisation, les modes de conduite, les fonctions électroniques d’aides à la conduite, la surveillance des caméras, etc., sont des éléments qui pourront être contrôlés alors qu’on se trouvera à même les menus de l’application.

Et certaines des notifications envoyées au conducteur seront contextuelles, comme l’état de charge d’un modèle électrique, par exemple.

Bref, nous avons hâte d’en apprendre plus sur ce système. Bien sûr, il faudra s’attendre à une riposte d’Android.