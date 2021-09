Une annonce intéressante a été effectuée conjointement hier par Telus et General Motors (GM) et elle concerne tout particulièrement les consommateurs canadiens. En effet, une des principales entreprises de télécommunications au Canada, Telus, va fournir sa connectivité 5G à la prochaine génération de produits GM.

L’entente est historique, car c’est la première fois que le géant américain se tourne vers une firme canadienne pour offrir ce genre de service. Jusqu’ici, c’est l’empire américain AT&T qui remplissait ce rôle, rôle qu’il va toujours occuper au sud de notre frontière.

Le problème avec AT&T pour les consommateurs canadiens, c’est que son réseau nécessitait souvent l’utilisation du service en itinérance via d’autres réseaux. Avec son nouveau partenaire, GM estime qu’elle va pouvoir « rationaliser l’expérience de ses clients et favoriser le développement et l’innovation technologiques au Canada. »

Telus et GM vont travailler de pair afin de mettre en place des capacités de réseau sans fil de haute performance qui « vont répondre aux besoins uniques d’un futur conçu de véhicules entièrement électriques et autonomes ». Plusieurs facettes sont à développer, comme le fait d’offrir une meilleure couverture sur la route, offrir du téléchargement de musique et de vidéo plus rapides et de meilleure qualité, garantir des mises à jour en ligne qui seront plus rapides et plus sécuritaires, ainsi que proposer des services connectés plus efficaces et rapides, comme la navigation.

Photo : Telus Bureaux Telus

Bref, personne ne va chômer.

« En passant au réseau 5G, GM lancera une gamme de nouvelles fonctions en rapport avec les commodités et le divertissement, ainsi que de nouvelles technologies d’aide à la conduite, le tout dans le cadre de notre démarche visant à éliminer les accidents et la congestion. En travaillant avec TELUS, nous pouvons développer et favoriser une grande partie de cette innovation ici même au Canada », a déclaré Scott Bell, président de GM Canada, via un communiqué.

Il faudra cependant patienter avant de voir le fruit de cette collaboration prendre forme, car les premiers produits GM qui en profiteront devraient être lancés pour 2025. Note intéressante, les modèles actuels équipés de la technologie 4G LTE de l’année 2019 et plus récents pourront profiter d’une mise à jour pour migrer vers le réseau de Telus.

Bref, voilà le genre d’entente qui, en apparence, ne présente que des avantages pour les consommateurs d’ici. Et pour GM, ça lui permet d’offrir des services plus ciblés et mieux adaptés à sa clientèle.