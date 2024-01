Chevrolet Canada et la MLS (Major League Soccer) ont annoncé cette semaine un partenariat exclusif qui ajoute Chevrolet à la liste des partenaires de la ligue au pays, ainsi que des clubs canadiens, soit le Toronto FC, le Vancouver Whitecaps FC, ainsi que le CF Montréal.

L’objectif de l’entente est de voir les deux collaborer pour le développement du soccer au pays, avec entre autres la tenue d’activités locales et d’activités visant à faire découvrir le sport. Chevrolet va notamment participer à l’organisation d’événements communautaires dans les académies de clubs de MLS, ce qui va donner la chance à de jeunes joueurs de rencontrer des vedettes de la ligue.

La création d’une série qui va raconter l’histoire de joueurs canadiens et de leurs parcours les ayant menés à la MLS est aussi prévue.

Nouvelle collaboration entre Chevrolet Canada et MLS Photo : Chevrolet

« Nous sommes fiers d’annoncer cette nouvelle collaboration et souhaitons la bienvenue à Chevrolet au sein de la Major League Soccer au Canada. Chevrolet partage notre engagement envers les jeunes canadiens désireux de transformer leurs rêves en réalité, ici et chez eux. Nous sommes enthousiastes à l’idée de commencer à collaborer avec l’équipe passionnée de Chevrolet pour tisser son lien avec la communauté grandissante du soccer au Canada », a déclaré Diego Moratorio, directeur général de MLS Canada.

Avec cette entente, Chevrolet a une occasion en or de s’impliquer auprès d’une nouvelle base de jeunes partisans… et d’éventuels acheteurs de véhicules, le tout en contribuant au rayonnement d’un sport qui est en forte croissance au Canada.

Il faudra s’attendre à voir Chevrolet très présente et active autour des activités de la MLS au pays, notamment lors des matchs avec des affiches et des publicités. Il ne faudrait pas se surprendre de voir des joueurs d’équipes canadiennes au cœur de ces dernières, mais rien n’a pour l’instant été annoncé à ce sujet.

Du côté de Chevrolet, l’heure était aussi à la réjouissance.

« Chevrolet Canada est enthousiaste à l’idée de s’associer à la Major League Soccer, aux Vancouver Whitecaps, au Toronto FC et au CF Montréal pour donner son appui au plus haut niveau de soccer au Canada. Ce partenariat soutient le soccer de base tout en encourageant la formation des jeunes tant sur le terrain qu’en dehors. Ce partenariat est d’autant plus significatif en mettant à profit le pouvoir de nos concessionnaires Chevrolet, et nous projetons de nourrir une passion et un enthousiasme croissants pour le soccer chez les Canadiens », a déclaré James Hodge, directeur de marque de Chevrolet Canada.

La saison 2024 de la MLS se met en branle le 21 février prochain.