Pas de baisse de prix pour la Chevrolet Bolt au Canada

La semaine dernière, on vous apprenait que Chevrolet faisait fondre de nouveau le prix de sa Bolt EV aux États-Unis. Malheureusement, on apprenait cette semaine que ce ne serait pas le cas pour le marché canadien. Nous aurons l’occasion de discuter de la chose avec des représentants de GM Canada au cours des prochaines semaines et nous vous reviendrons là-dessus avec plus de détails.

Voici la nouvelle que nous avons publiée la semaine dernière:

Lorsque la Chevrolet Bolt a été repensée pour l’année 2022, une bonne nouvelle attendait les consommateurs ; une importante baisse de prix. Grosso modo, la facture passait de près de 45 000 $ à environ 37 000 $.

En prime, une variante utilitaire voyait le jour, le Bolt EUV, lui aussi proposé à un prix alléchant, soit autour de 38 500 $. Avec les rabais en vigueur, notamment au Québec, ça rendait le véhicule doublement intéressant.

Pour 2023, les consommateurs pourraient bien avoir droit à une autre belle surprise, soit une autre baisse importante de prix. Rien n’a été annoncé du côté canadien, mais le site Car and Driver nous apprend ce matin que la Bolt EV 2023, ainsi que le Bolt EUV 2023 vont profiter d’une autre réduction importante de leur facture. Aux États-Unis, c’est simple, la note passe sous la barre des 30 000 $.

Là-bas, le modèle était offert autour de 37 000 $ à ses débuts, puis avait vu son prix passer à quelque 32 500 $ américains l’an dernier. Pour la prochaine année, le prix de base sera de 26 595 $ américains. Le Bolt EUV, qui était pour sa part proposé à 34 495 $ américains, va voir son prix d’appel être de 28 195 $ américains. En gros, on parle de baisses respectives de 5900 $ pour chaque modèle.

La production de la Chevrolet Bolt EV 2023, ainsi que du VUS Bolt EUV, va être lancée cet été et les modèles se pointeront un peu plus tard chez les concessionnaires.