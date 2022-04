Nous avons rapporté plusieurs nouvelles négatives sur la Chevrolet Bolt depuis quelques mois, mais il ne faut pas passer sous silence la première bonne nouvelle de l’année pour cette voiture, soit la reprise de sa production après la saga des problèmes de batteries avec le fournisseur LG.

Les activités permettant à la Bolt de voir le jour, ainsi qu’à son cousin le Bolt EUV, ont été relancées lundi dernier à l’usine Orion de General Motors (GM), au Michigan.

Rappelons que la Bolt avait été rappelée (140 000 unités) l’an dernier à la suite de plusieurs incidents rapportant des incendies liés aux batteries. La production avait alors été arrêtée en novembre, tout comme la vente des véhicules. GM et LG ont travaillé sur une solution et il avait été clairement indiqué que la production ne reprendrait pas tant et aussi longtemps qu’une solution a été trouvée.

Photo : Chevrolet Chevrolet Bolt EV 2022

Dan Flores, porte-parole de GM, avait ceci à dire concernant la reprise des activités : « Nous sommes très heureux de relancer la production et nous continuerons à équilibrer la disponibilité des batteries pour la production de nouveaux véhicules tout en continuant à donner la priorité aux réparations liées au rappel. »

Ce qui sera intéressant à surveiller, c’est la réponse du public. La Bolt se présentait entièrement nouvelle l’année dernière alors que la version VUS Bolt EUV en était à ses premiers pas. Les deux modèles sont offerts à des prix intéressants (38 198 $ et 40 198 $ respectivement), mais compte tenu de la mauvaise publicité des derniers mois, combiné à l’arrivée d’autres modèles électriques sur le marché, on est en droit de se demander si les acheteurs seront aussi présents.

Une réponse timide du public pourrait bien signifier une fin de parcours triste pour ce modèle qui a fait école à son arrivée en 2017 avec une autonomie digne de ce nom (en regard d’un prix plus abordable). En revanche, des ventes très fortes pourraient donner un deuxième élan à cette génération de modèle, avant l’arrivée de solutions plus efficaces.

GM prépare en effet l’arrivée de plusieurs nouveaux produits électriques, cette fois assemblés sur la plateforme Ultium qui promet de nous en offrir plus à tous les niveaux.