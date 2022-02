La production de la Chevrolet Bolt va reprendre le 4 avril

Bonne nouvelle pour les amateurs de la Chevrolet Bolt. General Motors (GM) a annoncé aujourd’hui qu’elle prévoyait relancer la production de son modèle le 4 avril prochain, le tout après la plus longue pause de production d’un modèle en raison d’un problème lié à une question de sécurité dans l’histoire de l’entreprise.

Rappelons que l’assemblage de la Bolt a été interrompu pendant près de six mois en raison de son rappel lié à des risques d’incendie.

L’usine d’Orion, qui fabrique la Bolt EV et le nouveau VUS Bolt EUV, est à l’arrêt depuis août, à l’exception de deux semaines de production limitée au début du mois de novembre pour fournir des véhicules aux clients pendant les réparations liées à la campagne.

GM a rappelé certaines Bolt en novembre 2020, puis y est allé d’un deuxième rappel en juillet 2021. En août, le constructeur a élargi l’exercice pour inclure plus de 140 000 unités, soit toutes les Bolt EV et Bolt EUV que GM a construits depuis 2016. À la fin de l’année dernière, les réparations ont été amorcées après qu’une solution ait été trouvée avec le fournisseur LG Energy Solution qui doit, incidemment, ramasser la facture de deux milliards de dollars liés à cette situation.

« Nous apprécions la patience dont les clients ont fait preuve tout au long du rappel. Nous restons engagés envers la Bolt EV et le Bolt EUV et cette décision nous permettra de remplacer simultanément les modules de batterie et de reprendre bientôt les ventes au détail, ventes qui étaient fortes avant le rappel. » - Communiqué de General Motors

Photo : Chevrolet Chevrolet Bolt EUV

Les concessionnaires peuvent donc vendre les nouvelles Bolt EV et Bolt EUV qui seront construits à partir du 4 avril où lorsqu’ils les recevront, a précisé GM. Cependant, ils ne peuvent toujours pas vendre les modèles rappelés qui n’ont pas encore été réparés ou qui n’ont pas encore été évalués, il va sans dire.

GM espère certainement que ce retour à la normale va lui permettre de refaire son image. À l’aube de l’arrivée massive d’autres produits électriques sur le marché, le rappel de la Bolt n’a pas aidé sa réputation dans le domaine. Rappelons que des versions électriques de l’Equinox et du Blazer ont été confirmées, tout comme l’arrivée d’une version tout électrique de la camionnette Silverado. Il est important de préciser que ces modèles vont profiter d’une autre technologie que celle utilisée avec la Bolt.

GM prévoit d’ailleurs assembler le Chevrolet Silverado, ainsi que le GMC Sierra électrique, à l’intérieur même de l’usine où est produite la Bolt. Mark Reuss, le président de GM, a déclaré que l’usine d’Orion aura la capacité de construire 360 000 camionnettes annuellement lorsqu’elle sera pleinement opérationnelle.

Voilà pourquoi l’avenir de la Bolt a été remis en cause récemment, mais GM n’a pour le moment émis aucun commentaire concernant l’avenir du modèle. On le comprend, on avait une urgence à gérer.